22 липня, 08:10
Ви закохаєтесь у цей гарнір: готуємо кабачки-фрі з Павою
Основні тези
- Пава створив більш корисну альтернативу картоплі-фрі з кабачків.
- Кабачки-фрі легкі у приготуванні та мають просто дивовижний смак.
Картопля-фрі стала відомою на весь світ. Знаменитий Пава створив більш корисну альтернативу цьому гарніру з кабачків.
На приготування кабачків-фрі потрібно лише 15 хвилин, а зі столу вони зникнуть миттєво. Їх варто запікати, тож ви точно уникнете зайвої олії, що б не вдалося при приготуванні картоплі. 24 Канал радить скористатися рецептом знаменитого Пави, яким він поділився у своєму інстаграмі.
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Як приготувати кабачки-фрі?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– сіль, перець до смаку;
– копчена паприка;
– трішки пармезану;
– кілька крапель олії.
Приготування:
- Нарізаємо кабачки так, як картоплю фрі.
- Додаємо паприку, сіль та перець.
- Поливаємо олією та посипаємо пармезаном.
- Добре перемішуємо.
- Випікаємо 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
Смачного!
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