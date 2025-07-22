Ви закохаєтесь у цей гарнір: готуємо кабачки-фрі з Павою

Картопля-фрі стала відомою на весь світ. Знаменитий Пава створив більш корисну альтернативу цьому гарніру з кабачків.

На приготування кабачків-фрі потрібно лише 15 хвилин, а зі столу вони зникнуть миттєво. Їх варто запікати, тож ви точно уникнете зайвої олії, що б не вдалося при приготуванні картоплі. 24 Канал радить скористатися рецептом знаменитого Пави, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Як приготувати кабачки-фрі?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– сіль, перець до смаку;

– копчена паприка;

– трішки пармезану;

– кілька крапель олії.

Приготування:

Нарізаємо кабачки так, як картоплю фрі. Додаємо паприку, сіль та перець. Поливаємо олією та посипаємо пармезаном. Добре перемішуємо. Випікаємо 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Смачного!

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