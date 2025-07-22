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22 липня, 08:10
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Ви закохаєтесь у цей гарнір: готуємо кабачки-фрі з Павою

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Пава створив більш корисну альтернативу картоплі-фрі з кабачків.
  • Кабачки-фрі легкі у приготуванні та мають просто дивовижний смак. 

Картопля-фрі стала відомою на весь світ. Знаменитий Пава створив більш корисну альтернативу цьому гарніру з кабачків.

На приготування кабачків-фрі потрібно лише 15 хвилин, а зі столу вони зникнуть миттєво. Їх варто запікати, тож ви точно уникнете зайвої олії, що б не вдалося при приготуванні картоплі. 24 Канал радить скористатися рецептом знаменитого Пави, яким він поділився у своєму інстаграмі

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Як приготувати кабачки-фрі? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 1 кабачок;
– сіль, перець до смаку;
– копчена паприка;
– трішки пармезану;
– кілька крапель олії. 

Приготування

  1. Нарізаємо кабачки так, як картоплю фрі. 
  2. Додаємо паприку, сіль та перець.
  3. Поливаємо олією та посипаємо пармезаном. 
  4. Добре перемішуємо. 
  5. Випікаємо 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. 

Смачного!

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