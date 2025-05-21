Лише кабачок та картоплина: геніальний рецепт, з яким ви завжди будете ситі

Геніальні речі прості – це точно про цей рецепт. Виявляється, смачно поїсти можна буквально за кілька гривень!

Насолоджуватися трапезою можна без зайвих витрат. Усе, що потрібно – правильно поєднати інгредієнти. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Смачненьке". Читайте також Склянка кефіру та 10 хвилин: створюємо смакоту на всю сімʼю, яка зникне зі столу за секунду Рецепт млинців з кабачка та картоплі Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 1 картоплина;

– 3 яйця;

– 1,5 склянки молока;

– 1 стакан борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 30 мілілітрів олії;

– пучок зеленої цибулі;

– дрібка петрушки;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Грубо натираємо кабачок та картоплю. Солимо, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Вбиваємо яйця, додаємо молоко, всипаємо борошно з розпушувачем. Все добре перемішуємо і додаємо зелень. Смажимо як млинці з обох сторін до готовності, подаємо зі сметаною. Смачного! Результат вас вразить: на чому найкраще варити картоплю.