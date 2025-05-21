21 травня, 22:41
Лише кабачок та картоплина: геніальний рецепт, з яким ви завжди будете ситі
Основні тези
- Навіть з копійчаних інгредієнтів можна приготувати смачну страву.
- Цей простий рецепт дозволяє насолоджуватися смачною їжею без значних витрат.
Геніальні речі прості – це точно про цей рецепт. Виявляється, смачно поїсти можна буквально за кілька гривень!
Насолоджуватися трапезою можна без зайвих витрат. Усе, що потрібно – правильно поєднати інгредієнти. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Смачненьке".
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Рецепт млинців з кабачка та картоплі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 1 картоплина;
– 3 яйця;
– 1,5 склянки молока;
– 1 стакан борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 30 мілілітрів олії;
– пучок зеленої цибулі;
– дрібка петрушки;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Грубо натираємо кабачок та картоплю.
- Солимо, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин.
- Вбиваємо яйця, додаємо молоко, всипаємо борошно з розпушувачем. Все добре перемішуємо і додаємо зелень.
- Смажимо як млинці з обох сторін до готовності, подаємо зі сметаною.
Смачного!
Результат вас вразить: на чому найкраще варити картоплю.