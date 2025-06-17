17 червня, 14:11
Поки сезон: готуємо хрусткі та смачні кабачки в клярі
Основні тези
- Кабачки є сезонними овочами, які можна готувати різними способами, зокрема, запікати, фарширувати або смажити.
- Це одна з найпростіших у приготуванні закусок, для якої не знадобляться складні інгредієнти чи особливі кулінарні навички.
Кабачки – овоч, який процвітає цілий рік, досягає свого піка на початку та в середині літа. Саме в цей період молоді кабачки мають тонку шкірку та ніжний смак. Їх можна готувати різними способами – запікати, фарширувати, грилювати, смажити або навіть їсти сирими.
24 Канал з посиланням на Інну Соломку пропонує приготувати кабачки в клярі. Вони вийдуть хрусткими та смачними.
Читайте також Хрумка та золотава цвітна капуста в клярі: рецепт простої гарячої закуски
Кабачки в клярі
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 – 2 кабачки;
– 1 яйце;
– 100 грамів води;
– 70 грамів борошна;
– сіль, перець – на смак.
Як посмажити ці кабачки: дивіться відео
Приготування:
- Жовток відділіть від білка. До жовтка додайте воду та борошно – все добре перемішайте до однорідності.
- До білка додайте дрібку солі та збийте. Збиті білки додайте до жовткової маси. Ще раз перемішайте і кляр готовий.
- Кабачки поріжте на кружечки, посоліть і поперчіть. Обмокайте у клярі й обжарте на сковорідці з олією до золотистої скоринки.
Смачного!
Сподобався рецепт? Приготуйте і цю картоплю фрі на сковорідці.