Поки сезон: готуємо хрусткі та смачні кабачки в клярі

Кабачки – овоч, який процвітає цілий рік, досягає свого піка на початку та в середині літа. Саме в цей період молоді кабачки мають тонку шкірку та ніжний смак. Їх можна готувати різними способами – запікати, фарширувати, грилювати, смажити або навіть їсти сирими.

24 Канал з посиланням на Інну Соломку пропонує приготувати кабачки в клярі. Вони вийдуть хрусткими та смачними. Читайте також Хрумка та золотава цвітна капуста в клярі: рецепт простої гарячої закуски Кабачки в клярі Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 1 – 2 кабачки;

– 1 яйце;

– 100 грамів води;

– 70 грамів борошна;

– сіль, перець – на смак. Як посмажити ці кабачки: дивіться відео Приготування: Жовток відділіть від білка. До жовтка додайте воду та борошно – все добре перемішайте до однорідності.

До білка додайте дрібку солі та збийте. Збиті білки додайте до жовткової маси. Ще раз перемішайте і кляр готовий.

Кабачки поріжте на кружечки, посоліть і поперчіть. Обмокайте у клярі й обжарте на сковорідці з олією до золотистої скоринки. Смачного! Сподобався рецепт? Приготуйте і цю картоплю фрі на сковорідці.