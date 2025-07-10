І не доведеться нічого вигадувати: котлети з кабачків, які нагодують всю сімʼю

Швидко й смачно нагодувати всю сімʼю – завдання не з найлегших. Але з цим рецептом вам вдасться впоратися з ним на "відмінно".

Якщо ви полюбляєте кабачки, то цей оригінальний рецепт стане для вас справжнім подарунком. Вечеря без зусиль на всю сімʼю перетворить звичайну буденність на цікаву пригоду. Як це втілити – розповість 24 Канал.

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Рецепт котлет з кабачків

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 1 солодкий перець;

– 2 яйця;

– 150 грамів сиру;

– пів склянки вівсяних пластівців;

– 3 столові ложки борошна;

– зелень та часник до смаку;

– спеції до смаку.

Приготування:

Кабачки натираємо на великій тертці, присипаємо сіллю й залишаємо на 10 хвилин, щоб пустили сік. Тим часом дрібно ріжемо болгарський перець, зелень і часник, а сир натираємо грубо. З кабачкової маси зливаємо зайву рідину. Додаємо до неї нарізані овочі, зелень, сир, яйця, вівсяні пластівці, спеції та ароматні трави. Перемішуємо й даємо настоятись 10 хвилин, щоб пластівці трохи розм’якли. Поступово вводимо борошно й знову вимішуємо. Якщо суміш виглядає надто рідкою – додаємо ще трохи борошна. Ложкою формуємо невеликі котлетки й викладаємо на сковорідку з розігрітою олією. Смажимо на помірному вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Після перевертання накриваємо сковороду кришкою, щоб котлети добре пропеклися всередині.

Смачного!

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