Если вы любите кабачки, то этот оригинальный рецепт станет для вас настоящим подарком. Ужин без усилий на всю семью превратит обычную обыденность в интересное приключение. Как это воплотить – расскажет 24 Канал.

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Рецепт котлет из кабачков

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 1 сладкий перец;
– 2 яйца;
– 150 граммов творога;
– полстакана овсяных хлопьев;
– 3 столовые ложки муки;
– зелень и чеснок по вкусу;
– специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки натираем на крупной терке, присыпаем солью и оставляем на 10 минут, чтобы пустили сок. Тем временем мелко режем болгарский перец, зелень и чеснок, а сыр натираем грубо.

  2. С кабачковой массы сливаем лишнюю жидкость. Добавляем к ней нарезанные овощи, зелень, сыр, яйца, овсяные хлопья, специи и ароматные травы. Перемешиваем и даем настояться 10 минут, чтобы хлопья немного размякли.

  3. Постепенно вводим муку и снова вымешиваем. Если смесь выглядит слишком жидкой – добавляем еще немного муки.

  4. Ложкой формируем небольшие котлетки и выкладываем на сковородку с разогретым маслом.

  5. Жарим на умеренном огне до румяной корочки с обеих сторон.

  6. После переворачивания накрываем сковороду крышкой, чтобы котлеты хорошо пропеклись внутри.

Приятного аппетита!

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