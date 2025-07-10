Если вы любите кабачки, то этот оригинальный рецепт станет для вас настоящим подарком. Ужин без усилий на всю семью превратит обычную обыденность в интересное приключение. Как это воплотить – расскажет 24 Канал.

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Рецепт котлет из кабачков

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 1 сладкий перец;

– 2 яйца;

– 150 граммов творога;

– полстакана овсяных хлопьев;

– 3 столовые ложки муки;

– зелень и чеснок по вкусу;

– специи по вкусу.

Приготовление:

Кабачки натираем на крупной терке, присыпаем солью и оставляем на 10 минут, чтобы пустили сок. Тем временем мелко режем болгарский перец, зелень и чеснок, а сыр натираем грубо. С кабачковой массы сливаем лишнюю жидкость. Добавляем к ней нарезанные овощи, зелень, сыр, яйца, овсяные хлопья, специи и ароматные травы. Перемешиваем и даем настояться 10 минут, чтобы хлопья немного размякли. Постепенно вводим муку и снова вымешиваем. Если смесь выглядит слишком жидкой – добавляем еще немного муки. Ложкой формируем небольшие котлетки и выкладываем на сковородку с разогретым маслом. Жарим на умеренном огне до румяной корочки с обеих сторон. После переворачивания накрываем сковороду крышкой, чтобы котлеты хорошо пропеклись внутри.

Приятного аппетита!

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