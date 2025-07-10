Якщо ви полюбляєте кабачки, то цей оригінальний рецепт стане для вас справжнім подарунком. Вечеря без зусиль на всю сімʼю перетворить звичайну буденність на цікаву пригоду. Як це втілити – розповість 24 Канал.

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Рецепт котлет з кабачків

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 1 солодкий перець;

– 2 яйця;

– 150 грамів сиру;

– пів склянки вівсяних пластівців;

– 3 столові ложки борошна;

– зелень та часник до смаку;

– спеції до смаку.

Приготування:

Кабачки натираємо на великій тертці, присипаємо сіллю й залишаємо на 10 хвилин, щоб пустили сік. Тим часом дрібно ріжемо болгарський перець, зелень і часник, а сир натираємо грубо. З кабачкової маси зливаємо зайву рідину. Додаємо до неї нарізані овочі, зелень, сир, яйця, вівсяні пластівці, спеції та ароматні трави. Перемішуємо й даємо настоятись 10 хвилин, щоб пластівці трохи розм’якли. Поступово вводимо борошно й знову вимішуємо. Якщо суміш виглядає надто рідкою – додаємо ще трохи борошна. Ложкою формуємо невеликі котлетки й викладаємо на сковорідку з розігрітою олією. Смажимо на помірному вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Після перевертання накриваємо сковороду кришкою, щоб котлети добре пропеклися всередині.

Смачного!

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