Якщо ви полюбляєте кабачки, то цей оригінальний рецепт стане для вас справжнім подарунком. Вечеря без зусиль на всю сімʼю перетворить звичайну буденність на цікаву пригоду. Як це втілити – розповість 24 Канал.
До теми Її точно варто мати в коморі: готуємо оригінальну аджику з кабачків – знайомі попросять рецепт
Рецепт котлет з кабачків
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 солодкий перець;
– 2 яйця;
– 150 грамів сиру;
– пів склянки вівсяних пластівців;
– 3 столові ложки борошна;
– зелень та часник до смаку;
– спеції до смаку.
Приготування:
Кабачки натираємо на великій тертці, присипаємо сіллю й залишаємо на 10 хвилин, щоб пустили сік. Тим часом дрібно ріжемо болгарський перець, зелень і часник, а сир натираємо грубо.
З кабачкової маси зливаємо зайву рідину. Додаємо до неї нарізані овочі, зелень, сир, яйця, вівсяні пластівці, спеції та ароматні трави. Перемішуємо й даємо настоятись 10 хвилин, щоб пластівці трохи розм’якли.
Поступово вводимо борошно й знову вимішуємо. Якщо суміш виглядає надто рідкою – додаємо ще трохи борошна.
Ложкою формуємо невеликі котлетки й викладаємо на сковорідку з розігрітою олією.
Смажимо на помірному вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
Після перевертання накриваємо сковороду кришкою, щоб котлети добре пропеклися всередині.
Смачного!
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