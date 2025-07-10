Якщо ви полюбляєте кабачки, то цей оригінальний рецепт стане для вас справжнім подарунком. Вечеря без зусиль на всю сімʼю перетворить звичайну буденність на цікаву пригоду. Як це втілити – розповість 24 Канал.

До теми Її точно варто мати в коморі: готуємо оригінальну аджику з кабачків – знайомі попросять рецепт

Рецепт котлет з кабачків

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 солодкий перець;
– 2 яйця;
– 150 грамів сиру;
– пів склянки вівсяних пластівців;
– 3 столові ложки борошна;
– зелень та часник до смаку;
– спеції до смаку.

Приготування:

  1. Кабачки натираємо на великій тертці, присипаємо сіллю й залишаємо на 10 хвилин, щоб пустили сік. Тим часом дрібно ріжемо болгарський перець, зелень і часник, а сир натираємо грубо.

  2. З кабачкової маси зливаємо зайву рідину. Додаємо до неї нарізані овочі, зелень, сир, яйця, вівсяні пластівці, спеції та ароматні трави. Перемішуємо й даємо настоятись 10 хвилин, щоб пластівці трохи розм’якли.

  3. Поступово вводимо борошно й знову вимішуємо. Якщо суміш виглядає надто рідкою – додаємо ще трохи борошна.

  4. Ложкою формуємо невеликі котлетки й викладаємо на сковорідку з розігрітою олією.

  5. Смажимо на помірному вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

  6. Після перевертання накриваємо сковороду кришкою, щоб котлети добре пропеклися всередині.

Смачного!

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