26 серпня, 17:40
3 найкращі рецепти кабачкової ікри на зиму, яку має зробити кожна господиня

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Кабачкова ікра є популярною закускою, яку можна подавати на грінках або хлібі, і навіть замінити нею традиційні салати, чи доповнити смачні гарніри.
  • Смачно 24 пропонує 3 рецепти кабачкової ікри: з майонезом, кетчупом або на сковороді. Кожен з них має різний час приготування та інгредієнти.

Кабачкова ікра, улюблена багатьма з дитинства, ніколи не втрачає свою популярність в кулінарних колах. Ця ніжна й ароматна страва, яку часто подають на білих грінках або скибочках хліба, є не тільки чудовою закускою, але й може бути ситною альтернативою традиційним салатам.

24 Канал з посиланням на Torchyn та фудблогерку @innakluchnik31 пропонує 3 рецепти кабачкової ікри на зиму: з майонезом, кетчупом або швидкоруч на сковороді. Оберіть найкращий для себе, одне відомо точно – кожен приємно здивує своїм результатом.

Як смачно закрутити ікру з кабачків?

Кабачкова ікра з майонезом

  • Час: 3,5 години
  • Порції: 6

Інгредієнти:  
– 3 кілограми кабачків; 
– 10 – 15 зубків часнику; 
– 250 грамів томатної пасти; 
– 250 грамів майонезу; 
– 1 столова ложка солі; 
– 100 грамів цукру; 
– 0,5 чайної ложки червоного меленого перцю; 
– 100 грамів олії; 
– 2 столові ложки оцту 9%.

Приготування:

  1. Кабачки помийте, поріжте, очистьте від шкірки та насіння. Пропустіть їх через м'ясорубку разом із часником.
     
  2. Додайте майонез, томатну пасту, сіль, цукор, перець, олію й варіть на повільному вогні 2,5 години, періодично помішуючи.
     
  3. Тим часом помийте банки, простерилізуйте. 
     
  4. Після завершення вказаного часу, влийте в ікру 2 столові ложки оцту й вимкніть. Розлийте ікру в банки й закрутіть. Залиште охолоджуватися.

Готово!

Кабачкова ікра з кетчупом

  • Час: 1 година
  • Порції: 3

Інгредієнти: 
– 1,4 кілограма кабачків; 
– 300 грамів моркви; 
– 300 грамів цибулі; 
– 4 зубки часнику; 
– 1/3 склянки олії; 
– 200 грамів кетчупу; 
– 1,5 столової ложки цукру; 
– 1 столова ложка солі; 
– 1 столова ложка оцту; 
– чорний мелений перець – на смак.

Приготування: 

  1. Цибулю та кабачки наріжте кубиками, моркву натріть на великій тертці. 
     
  2. У товстому сотейнику нагрійте олію, обсмажте в ній до золотистого кольору цибулю з морквою.
     
  3. Додайте в сотейник кабачок і готуйте під кришкою доки він не розм'якне, періодично помішуючи.
     
  4. Коли кабачок буде майже готовий додайте цукор, сіль, чорний мелений перець, кетчуп. Перемішайте і тушкуйте на повільному вогні близько 5 хвилин.
     
  5. Використовуючи блендер, подрібніть кабачкову ікру з кетчупом до однорідної консистенції, додайте оцет і добре вимішайте.
     
  6. Поверніть ікру на плиту та доведіть її до кипіння. Тепер кабачкову ікру з кетчупом можна розкласти по стерилізованих банках і накрити кришками, але поки що не герметично.
     
  7. Банки з ікрою поставте в каструлю і залийте теплою водою, щоб вона покривала банки десь на 80%. 
     
  8. З моменту закипання води стерилізуйте кабачкову ікру в банках 15 хвилин. Через цей час вийміть банки із каструлі, герметично закрийте кришками. 
     
  9. Залишіть ікру доки вона повністю не охолоне, потім перенесіть у захищене від сонця прохолодне місце.

Готово!

Кабачкова ікра на сковороді

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 1 кабачок; 
– 1 цибуля; 
– 1 морква; 
– 1 солодкий перець; 
– 2 зубки часнику; 
– 2 столові ложки томатної пасти; 
– 2 столові ложки майонезу; 
– пучок кропу і петрушки; 
– сіль, перець, цукор – на смак; 
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Підготуйте всі овочі: очистьте і вимийте. Моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте півкільцями, а кабачок – натріть. Перець очистьте від насіння і наріжте соломкою. Зелень дрібно посічіть.
     
  2. На сковороді розігрійте олію. Обсмажте цибулю та моркву приблизно 5 хвилин.
     
  3. Додайте на сковороду кабачки та перець, тушкуйте на маленькому вогні 6 – 8 хвилин, час від часу помішуючи.
     
  4. Додайте сіль, перець і тушкуйте ще 8 хвилин. Тим часом дрібно наріжте часник, всипте його разом із цукром до овочів і все добре перемішайте. 
     
  5. В кінці додайте томатну пасту і майонез, тушкуйте ще 10 хвилин. Додайте зелень, перемішайте і готуйте ще 2 – 3 хвилини.

Готово! 

Часті питання

Які інгредієнти потрібні для приготування кабачкової ікри з майонезом?

Для приготування кабачкової ікри з майонезом потрібні такі інгредієнти: 3 кілограми кабачків, 10-15 зубків часнику, 250 грамів томатної пасти, 250 грамів майонезу, 1 столова ложка солі, 100 грамів цукру, 0,5 чайної ложки червоного меленого перцю, 100 грамів олії та 2 столові ложки оцту 9%.

Як приготувати кабачкову ікру з кетчупом?

Щоб приготувати кабачкову ікру з кетчупом, потрібно нарізати цибулю та кабачки кубиками, моркву натерти на великій тертці. Обсмажити цибулю з морквою в олії, додати кабачки, цукор, сіль, перець, кетчуп і тушкувати. Подрібнити блендером до однорідної консистенції, додати оцет, довести до кипіння та закрити в стерилізованих банках.

Чим відрізняється спосіб приготування кабачкової ікри на сковороді від інших рецептів?

Спосіб приготування кабачкової ікри на сковороді відрізняється тим, що овочі обсмажуються на сковороді, а не тушкуються довго, як у рецептах з майонезом чи кетчупом. Після обсмажування цибулі та моркви додаються кабачки, перець, спеції, томатна паста та майонез, а також зелень, і все це тушкується на невеликому вогні протягом короткого часу.