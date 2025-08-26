Кабачкова ікра, улюблена багатьма з дитинства, ніколи не втрачає свою популярність в кулінарних колах. Ця ніжна й ароматна страва, яку часто подають на білих грінках або скибочках хліба, є не тільки чудовою закускою, але й може бути ситною альтернативою традиційним салатам.

24 Канал з посиланням на Torchyn та фудблогерку @innakluchnik31 пропонує 3 рецепти кабачкової ікри на зиму: з майонезом, кетчупом або швидкоруч на сковороді. Оберіть найкращий для себе, одне відомо точно – кожен приємно здивує своїм результатом.

3,5 години Порції: 6 Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 10 – 15 зубків часнику;

– 250 грамів томатної пасти;

– 250 грамів майонезу;

– 1 столова ложка солі;

– 100 грамів цукру;

– 0,5 чайної ложки червоного меленого перцю;

– 100 грамів олії;

– 2 столові ложки оцту 9%. Приготування: Кабачки помийте, поріжте, очистьте від шкірки та насіння. Пропустіть їх через м'ясорубку разом із часником.

Додайте майонез, томатну пасту, сіль, цукор, перець, олію й варіть на повільному вогні 2,5 години, періодично помішуючи.

Тим часом помийте банки, простерилізуйте.

Після завершення вказаного часу, влийте в ікру 2 столові ложки оцту й вимкніть. Розлийте ікру в банки й закрутіть. Залиште охолоджуватися. Готово! Кабачкова ікра з кетчупом Час: 1 година

1 година Порції: 3 Інгредієнти:

– 1,4 кілограма кабачків;

– 300 грамів моркви;

– 300 грамів цибулі;

– 4 зубки часнику;

– 1/3 склянки олії;

– 200 грамів кетчупу;

– 1,5 столової ложки цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка оцту;

– чорний мелений перець – на смак. Приготування: Цибулю та кабачки наріжте кубиками, моркву натріть на великій тертці.

У товстому сотейнику нагрійте олію, обсмажте в ній до золотистого кольору цибулю з морквою.

Додайте в сотейник кабачок і готуйте під кришкою доки він не розм'якне, періодично помішуючи.

Коли кабачок буде майже готовий додайте цукор, сіль, чорний мелений перець, кетчуп. Перемішайте і тушкуйте на повільному вогні близько 5 хвилин.

Використовуючи блендер, подрібніть кабачкову ікру з кетчупом до однорідної консистенції, додайте оцет і добре вимішайте.

Поверніть ікру на плиту та доведіть її до кипіння. Тепер кабачкову ікру з кетчупом можна розкласти по стерилізованих банках і накрити кришками, але поки що не герметично.

Банки з ікрою поставте в каструлю і залийте теплою водою, щоб вона покривала банки десь на 80%.

З моменту закипання води стерилізуйте кабачкову ікру в банках 15 хвилин. Через цей час вийміть банки із каструлі, герметично закрийте кришками.

Залишіть ікру доки вона повністю не охолоне, потім перенесіть у захищене від сонця прохолодне місце. Готово! Кабачкова ікра на сковороді Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 солодкий перець;

– 2 зубки часнику;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 столові ложки майонезу;

– пучок кропу і петрушки;

– сіль, перець, цукор – на смак;

– олія для смаження. Приготування: Підготуйте всі овочі: очистьте і вимийте. Моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте півкільцями, а кабачок – натріть. Перець очистьте від насіння і наріжте соломкою. Зелень дрібно посічіть.

На сковороді розігрійте олію. Обсмажте цибулю та моркву приблизно 5 хвилин.

Додайте на сковороду кабачки та перець, тушкуйте на маленькому вогні 6 – 8 хвилин, час від часу помішуючи.

Додайте сіль, перець і тушкуйте ще 8 хвилин. Тим часом дрібно наріжте часник, всипте його разом із цукром до овочів і все добре перемішайте.

В кінці додайте томатну пасту і майонез, тушкуйте ще 10 хвилин. Додайте зелень, перемішайте і готуйте ще 2 – 3 хвилини. Готово! Теж приготуйте: консервований томатний сік – корисний та смачний напій.

