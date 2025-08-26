Укр Рус
26 августа, 17:40
4

3 лучших рецепта кабачковой икры на зиму, которую должна сделать каждая хозяйка

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Кабачковая икра является популярной закуской, которую можно подавать на гренках или хлебе, и даже заменить ею традиционные салаты, или дополнить вкусные гарниры.
  • Смачно 24 предлагает 3 рецепта кабачковой икры: с майонезом, кетчупом или на сковороде. Каждый из них имеет разное время приготовления и ингредиенты.

Кабачковая икра, любимая многими с детства, никогда не теряет свою популярность в кулинарных кругах. Это нежное и ароматное блюдо, которое часто подают на белых гренках или ломтиках хлеба, является не только отличной закуской, но и может быть сытной альтернативой традиционным салатам.

24 Канал со ссылкой на Torchyn и фудблогершу @innakluchnik31 предлагает 3 рецепта кабачковой икры на зиму: с майонезом, кетчупом или быстрый на сковороде. Выберите лучший для себя, одно известно точно – каждый приятно удивит своим результатом.

Как вкусно закрутить икру из кабачков?

Кабачковая икра с майонезом

  • Время: 3,5 часа
  • Порции: 6

Ингредиенты: 
– 3 килограмма кабачков; 
– 10 – 15 зубков чеснока; 
– 250 граммов томатной пасты; 
– 250 граммов майонеза; 
– 1 столовая ложка соли; 
– 100 граммов сахара; 
– 0,5 чайной ложки красного молотого перца; 
– 100 граммов масла; 
– 2 столовые ложки уксуса 9%.

Приготовление:

  1. Кабачки помойте, порежьте, очистите от кожуры и семян. Пропустите их через мясорубку вместе с чесноком.
     
  2. Добавьте майонез, томатную пасту, соль, сахар, перец, масло и варите на медленном огне 2,5 часа, периодически помешивая.
     
  3. Тем временем помойте банки, простерилизуйте. 
     
  4. После завершения указанного времени, влейте в икру 2 столовые ложки уксуса и выключите. Разлейте икру в банки и закрутите. Оставьте охлаждаться.

Готово!

Кабачковая икра с кетчупом

  • Время: 1 час
  • Порции: 3

Ингредиенты: 
– 1,4 килограмма кабачков; 
– 300 граммов моркови; 
– 300 граммов лука; 
– 4 зубчика чеснока; 
– 1/3 стакана растительного масла; 
– 200 граммов кетчупа; 
– 1,5 столовой ложки сахара; 
– 1 столовая ложка соли; 
– 1 столовая ложка уксуса; 
– черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук и кабачки нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. 
     
  2. В толстом сотейнике нагрейте масло, обжарьте в нем до золотистого цвета лук с морковью.
     
  3. Добавьте в сотейник кабачок и готовьте под крышкой пока он не размякнет, периодически помешивая.
     
  4. Когда кабачок будет почти готов добавьте сахар, соль, черный молотый перец, кетчуп. Перемешайте и тушите на медленном огне около 5 минут.
     
  5. Используя блендер, измельчите кабачковую икру с кетчупом до однородной консистенции, добавьте уксус и хорошо вымешайте.
     
  6. Верните икру на плиту и доведите ее до кипения. Теперь кабачковую икру с кетчупом можно разложить по стерилизованным банкам и накрыть крышками, но пока не герметично.
     
  7. Банки с икрой поставьте в кастрюлю и залейте теплой водой, чтобы она покрывала банки где-то на 80%. 
     
  8. С момента закипания воды стерилизуйте кабачковую икру в банках 15 минут. Через это время выньте банки из кастрюли, герметично закройте крышками. 
     
  9. Оставьте икру пока она полностью не остынет, затем перенесите в защищенное от солнца прохладное место.

Готово!

Кабачковая икра на сковороде

  • Время: 45 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты: 
– 1 кабачок; 
– 1 лук; 
– 1 морковь; 
– 1 сладкий перец; 
– 2 зубчика чеснока; 
– 2 столовые ложки томатной пасты; 
– 2 столовые ложки майонеза; 
– пучок укропа и петрушки; 
– соль, перец, сахар – по вкусу; 
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Подготовьте все овощи: очистите и вымойте. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами, а кабачок – натрите. Перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Зелень мелко порубите.
     
  2. На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и морковь примерно 5 минут.
     
  3. Добавьте на сковороду кабачки и перец, тушите на маленьком огне 6 – 8 минут, время от времени помешивая.
     
  4. Добавьте соль, перец и тушите еще 8 минут. Тем временем мелко нарежьте чеснок, всыпьте его вместе с сахаром к овощам и все хорошо перемешайте. 
     
  5. В конце добавьте томатную пасту и майонез, тушите еще 10 минут. Добавьте зелень, перемешайте и готовьте еще 2 – 3 минуты.

Готово!

Часті питання

Какие ингредиенты нужны для приготовления кабачковой икры с майонезом?

Для приготовления кабачковой икры с майонезом нужны такие ингредиенты: 3 килограмма кабачков, 10-15 зубков чеснока, 250 граммов томатной пасты, 250 граммов майонеза, 1 столовая ложка соли, 100 граммов сахара, 0,5 чайной ложки красного молотого перца, 100 граммов растительного масла и 2 столовые ложки уксуса 9%.

Как приготовить кабачковую икру с кетчупом?

Чтобы приготовить кабачковую икру с кетчупом, нужно нарезать лук и кабачки кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук с морковью в масле, добавить кабачки, сахар, соль, перец, кетчуп и тушить. Измельчить блендером до однородной консистенции, добавить уксус, довести до кипения и закрыть в стерилизованных банках.

Чем отличается способ приготовления кабачковой икры на сковороде от других рецептов?

Способ приготовления кабачковой икры на сковороде отличается тем, что овощи обжариваются на сковороде, а не тушатся долго, как в рецептах с майонезом или кетчупом. После обжаривания лука и моркови добавляются кабачки, перец, специи, томатная паста и майонез, а также зелень, и все это тушится на небольшом огне в течение короткого времени.

