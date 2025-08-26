Кабачковая икра, любимая многими с детства, никогда не теряет свою популярность в кулинарных кругах. Это нежное и ароматное блюдо, которое часто подают на белых гренках или ломтиках хлеба, является не только отличной закуской, но и может быть сытной альтернативой традиционным салатам.

24 Канал со ссылкой на Torchyn и фудблогершу @innakluchnik31 предлагает 3 рецепта кабачковой икры на зиму: с майонезом, кетчупом или быстрый на сковороде. Выберите лучший для себя, одно известно точно – каждый приятно удивит своим результатом.

Какие ингредиенты нужны для приготовления кабачковой икры с майонезом? Для приготовления кабачковой икры с майонезом нужны такие ингредиенты: 3 килограмма кабачков, 10-15 зубков чеснока, 250 граммов томатной пасты, 250 граммов майонеза, 1 столовая ложка соли, 100 граммов сахара, 0,5 чайной ложки красного молотого перца, 100 граммов растительного масла и 2 столовые ложки уксуса 9%.

Как приготовить кабачковую икру с кетчупом? Чтобы приготовить кабачковую икру с кетчупом, нужно нарезать лук и кабачки кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук с морковью в масле, добавить кабачки, сахар, соль, перец, кетчуп и тушить. Измельчить блендером до однородной консистенции, добавить уксус, довести до кипения и закрыть в стерилизованных банках.

Чем отличается способ приготовления кабачковой икры на сковороде от других рецептов? Способ приготовления кабачковой икры на сковороде отличается тем, что овощи обжариваются на сковороде, а не тушатся долго, как в рецептах с майонезом или кетчупом. После обжаривания лука и моркови добавляются кабачки, перец, специи, томатная паста и майонез, а также зелень, и все это тушится на небольшом огне в течение короткого времени.

