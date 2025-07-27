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27 липня, 10:28
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Закрутка, яка повинна бути в кожного: рецепт кабачкової ікри "як у бабусі"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кабачкова ікра є універсальною закруткою, яку варто приготувати на зиму за бабусиним рецептом.
  • Інгредієнти включають кабачки, помідори або томатну пасту, солодкий перець, цибулю, часник, рослинну олію, сіль і чорний перець.

Кабачкова ікра входить в перелік закруток, які точно варто заготувати на зиму. Вона проста у приготуванні та тішить господинь універсальністю застосування.

Кабачкова ікра – це яскравий додаток до великої кількості страв та можливість не вигадувати нічого складного, коли потрібно буде швиденько перекусити. Найкраще робити закрутки за бабусиними рецептами, тож 24 Канал пропонує скористатися одним з них з порталу Big

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Як приготувати кабачкову ікру? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти
– 5 кілограмів кабачків;
– 2 кілограми помідорів (або 400 грамів томатної пасти);
– 2 кілограми солодкого перцю;
– 2 кілограми цибулі;
– 1 головка часнику;
– 500 мілілітрів рослинної олії;
– 3 столові ложки солі;
– пів чайної ложки меленого чорного перцю.

Приготування

  1. Кабачки помийте, зважте й наріжте невеликими кубиками.

  2. Помідори та болгарський перець подрібніть окремо за допомогою м’ясорубки або блендера. Цибулю почистіть і наріжте дрібними кубиками, а часник пропустіть через прес.

  3. Перекладіть нарізані кабачки у велику миску, додайте столову ложку солі, перемішайте та залиште на деякий час, щоб овочі пустили сік.

  4. У глибокий казан або широку сковорідку налийте олію, добре розігрійте й викладіть цибулю. Обсмажуйте до рум’яного кольору, постійно помішуючи.

  5. Далі додайте перетерті помідори й тушкуйте до зменшення об’єму рідини.

  6. Висипте до суміші солодкий перець, перемішайте та готуйте до загусання. Тепер додайте кабачки разом із виділеним соком, перемішайте й накрийте кришкою.

  7. Коли кабачки стануть м’якими, додайте сіль, чорний перець та подрібнений часник.

  8. Зменшіть вогонь і тушкуйте ще 20 – 30 хвилин, періодично помішуючи.

  9. Готову овочеву масу розкладіть по стерилізованих банках і герметично закрутіть. 

Смачного!

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