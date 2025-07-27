Закрутка, яка повинна бути в кожного: рецепт кабачкової ікри "як у бабусі"

Кабачкова ікра входить в перелік закруток, які точно варто заготувати на зиму. Вона проста у приготуванні та тішить господинь універсальністю застосування.

Кабачкова ікра – це яскравий додаток до великої кількості страв та можливість не вигадувати нічого складного, коли потрібно буде швиденько перекусити. Найкраще робити закрутки за бабусиними рецептами, тож 24 Канал пропонує скористатися одним з них з порталу Big.

До теми Справжній скарб цього літа: закуска з кабачків, яка миттю зникає зі столу

Як приготувати кабачкову ікру?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– 5 кілограмів кабачків;

– 2 кілограми помідорів (або 400 грамів томатної пасти);

– 2 кілограми солодкого перцю;

– 2 кілограми цибулі;

– 1 головка часнику;

– 500 мілілітрів рослинної олії;

– 3 столові ложки солі;

– пів чайної ложки меленого чорного перцю.

Приготування:

Кабачки помийте, зважте й наріжте невеликими кубиками. Помідори та болгарський перець подрібніть окремо за допомогою м’ясорубки або блендера. Цибулю почистіть і наріжте дрібними кубиками, а часник пропустіть через прес. Перекладіть нарізані кабачки у велику миску, додайте столову ложку солі, перемішайте та залиште на деякий час, щоб овочі пустили сік. У глибокий казан або широку сковорідку налийте олію, добре розігрійте й викладіть цибулю. Обсмажуйте до рум’яного кольору, постійно помішуючи. Далі додайте перетерті помідори й тушкуйте до зменшення об’єму рідини. Висипте до суміші солодкий перець, перемішайте та готуйте до загусання. Тепер додайте кабачки разом із виділеним соком, перемішайте й накрийте кришкою. Коли кабачки стануть м’якими, додайте сіль, чорний перець та подрібнений часник. Зменшіть вогонь і тушкуйте ще 20 – 30 хвилин, періодично помішуючи. Готову овочеву масу розкладіть по стерилізованих банках і герметично закрутіть.

Смачного!

Насолода з дитинства: як приготувати пиріжки з вишнею.