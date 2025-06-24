Можна не турбуватися про зайві кілограми: ця страва з кабачків якраз для літа
- Лазанья – відома страва, яка має багатьох прихильників у світі кулінарії. Однак вона страва дуже калорійна та ситна.
- Для людей, які хочуть спробувати щось нове, корисне та не дуже калорійне є чудовий варіант – лазанья з кабачків. Її можна смачно їсти та не турбуватися про зайві сантиметри на талії.
Корисна лазанья з кабачків – ідеально підходить для літньої вечері. Ця страва замінює традиційні макаронні листи тонко нарізаними цукіні, а замість жирного свинячого фаршу використовує нежирне куряче м'ясо.
В результаті страва виходить не менш поживною за класичний варіант, але не перевантажує шлунок. 24 Канал з посиланням на фудблогерку GastroNastya ділиться рецептом кабачкової лазаньї.
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Кабачкова лазанья
- Час: 1 година 25 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти для лазаньї:
– 2 кабачки;
– 300 грамів курячого фаршу;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1 цибуля жовта ріпчаста;
– 2 зубки часнику;
– 100 грамів сиру твердого;
– сіль, перець, спеції – на смак.
Для соусу бешамель:
– 30 грамів масла вершкового;
– 1,5 столової ложки борошна;
– 300 мілілітрів молока;
– сіль, перець, мускатний горіх – на смак.
Приготування:
- Наріжте кабачки тонкими слайсами. Посоліть та залиште на 10 хвилин. Опісля промокніть паперовим рушником.
- Обсмажте цибулю, додайте курячий фарш, сіль і перець. Через 5 хвилин додайте томатну пасту й часник. Тушкуйте 10 хвилин.
- Для бешамелю розтопіть масло на сковорідці, додайте борошно та перемішайте. Поступово влийте молоко та варіть до загустіння. Додайте сіль, перець, мускатний горіх – до смаку.
- Викладайте шари лазаньї так: кабачки, фарш, за ним бешамель і наприкінці сир. Повторіть шари допоки є інгредієнти.
- Запікайте лазанью протягом 35 хвилин за температури 180 градусів.
Смачного!
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