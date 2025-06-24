Можна не турбуватися про зайві кілограми: ця страва з кабачків якраз для літа

Корисна лазанья з кабачків – ідеально підходить для літньої вечері. Ця страва замінює традиційні макаронні листи тонко нарізаними цукіні, а замість жирного свинячого фаршу використовує нежирне куряче м'ясо.

В результаті страва виходить не менш поживною за класичний варіант, але не перевантажує шлунок. 24 Канал з посиланням на фудблогерку GastroNastya ділиться рецептом кабачкової лазаньї.

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Кабачкова лазанья

Час: 1 година 25 хвилин

1 година 25 хвилин Порції: 6

Інгредієнти для лазаньї:

– 2 кабачки;

– 300 грамів курячого фаршу;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 1 цибуля жовта ріпчаста;

– 2 зубки часнику;

– 100 грамів сиру твердого;

– сіль, перець, спеції – на смак.



Для соусу бешамель:

– 30 грамів масла вершкового;

– 1,5 столової ложки борошна;

– 300 мілілітрів молока;

– сіль, перець, мускатний горіх – на смак.

Приготування:

Наріжте кабачки тонкими слайсами. Посоліть та залиште на 10 хвилин. Опісля промокніть паперовим рушником.

Обсмажте цибулю, додайте курячий фарш, сіль і перець. Через 5 хвилин додайте томатну пасту й часник. Тушкуйте 10 хвилин.

Для бешамелю розтопіть масло на сковорідці, додайте борошно та перемішайте. Поступово влийте молоко та варіть до загустіння. Додайте сіль, перець, мускатний горіх – до смаку.

Викладайте шари лазаньї так: кабачки, фарш, за ним бешамель і наприкінці сир. Повторіть шари допоки є інгредієнти.

Запікайте лазанью протягом 35 хвилин за температури 180 градусів.

Смачного!

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