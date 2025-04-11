Зручна порційна піца для сніданку чи перекусу: рецепт кальцоне – за це ми любимо Італію
Кальцоне – це закрита піца з соковитою начинкою. Можна приготувати її міні варіант, що дуже зручно для повсякдення.
Неможливо знайти того, хто відмовиться від соковитої піци, тим паче коли вона нагадує сендвіч. Маленькі кальцоне – саме те, що стане найкращим супутником вашого повсякденного життя, розповідає 24 Канал з посиланням на Przyslij Przepis.
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Рецепт кальцоне
- Час: 1 година 25 хв
- Порцій: 12
Інгредієнти:
тісто:
– 900 грамів борошна;
– 2 чайні ложки солі;
– 16 грамів сухих дріжджів;
– 4,5 столові ложки олії;
– 500 мілілітрів молока;
начинка:
– 2 перці (нарізані кубиками);
– 0,5 кілограма смажених грибів;
– шматок шинки та салямі (нарізані кубиками);
– спеції для піци;
– приблизно 250 грамів тертого жовтого сиру.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти для начинки (крім тертого сиру).
- Просіваємо борошно в миску, додаємо дріжджі та сіль, потім вливаємо тепле молоко і додаємо 4 столові ложки олії.
- Замішуємо тісто до еластичності і гладкості, формуємо кулю, змащуємо залишками оливкової олії, накриваємо і ставимо в тепле місце, щоб воно піднялося вдвічі.
- Коли тісто піднялося, ще раз його вимішуємо і ділимо на 12 частин. Кожну частину розкачуємо в тонкий круг.
- На половину кожного кружечка викладаємо начинку, посипаємо тертим сиром і зліплюємо, як вареник.
- Кожну заготовку викладаємо на пергаментний папір і змащуємо збитим яйцем.
- Ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів, і випікаємо 20 – 25 хвилин.
Смачного!
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