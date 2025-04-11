Неможливо знайти того, хто відмовиться від соковитої піци, тим паче коли вона нагадує сендвіч. Маленькі кальцоне – саме те, що стане найкращим супутником вашого повсякденного життя, розповідає 24 Канал з посиланням на Przyslij Przepis.

Цікаво З ним варені яйця смакуватимуть як делікатес: готуємо неймовірний соус з тунцем

Рецепт кальцоне

Час : 1 година 25 хв

: 1 година 25 хв Порцій: 12

Інгредієнти:

тісто:

– 900 грамів борошна;

– 2 чайні ложки солі;

– 16 грамів сухих дріжджів;

– 4,5 столові ложки олії;

– 500 мілілітрів молока;

начинка:

– 2 перці (нарізані кубиками);

– 0,5 кілограма смажених грибів;

– шматок шинки та салямі (нарізані кубиками);

– спеції для піци;

– приблизно 250 грамів тертого жовтого сиру.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для начинки (крім тертого сиру). Просіваємо борошно в миску, додаємо дріжджі та сіль, потім вливаємо тепле молоко і додаємо 4 столові ложки олії. Замішуємо тісто до еластичності і гладкості, формуємо кулю, змащуємо залишками оливкової олії, накриваємо і ставимо в тепле місце, щоб воно піднялося вдвічі. Коли тісто піднялося, ще раз його вимішуємо і ділимо на 12 частин. Кожну частину розкачуємо в тонкий круг. На половину кожного кружечка викладаємо начинку, посипаємо тертим сиром і зліплюємо, як вареник. Кожну заготовку викладаємо на пергаментний папір і змащуємо збитим яйцем. Ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів, і випікаємо 20 – 25 хвилин.

Смачного!

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