Невозможно найти того, кто откажется от сочной пиццы, тем более когда она напоминает сэндвич. Маленькие кальцоне – именно то, что станет лучшим спутником вашей повседневной жизни, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Przyslij Przepis.

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Рецепт кальцоне

Время : 1 час 25 мин

: 1 час 25 мин Порций: 12

Ингредиенты:

тесто:

– 900 граммов муки;

– 2 чайные ложки соли 2 чайные ложки соли;

– 16 граммов сухих дрожжей 16 граммов сухих дрожжей;

– 4,5 столовые ложки растительного масла;

– 500 миллилитров молока;

начинка:

– 2 перца (нарезанные кубиками);

– 0,5 килограмма жареных грибов;

– кусок ветчины и салями (нарезанные кубиками);

– специи для пиццы;

– примерно 250 граммов тертого желтого сыра.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты для начинки (кроме тертого сыра). Просеиваем муку в миску, добавляем дрожжи и соль, затем вливаем теплое молоко и добавляем 4 столовые ложки масла. Замешиваем тесто до эластичности и гладкости, формируем шар, смазываем остатками оливкового масла, накрываем и ставим в теплое место, чтобы оно поднялось вдвое. Когда тесто поднялось, еще раз его вымешиваем и делим на 12 частей. Каждую часть раскатываем в тонкий круг. На половину каждого кружочка выкладываем начинку, посыпаем тертым сыром и слепляем, как вареник. Каждую заготовку выкладываем на пергаментную бумагу и смазываем взбитым яйцом. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекаем 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!

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