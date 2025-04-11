Невозможно найти того, кто откажется от сочной пиццы, тем более когда она напоминает сэндвич. Маленькие кальцоне – именно то, что станет лучшим спутником вашей повседневной жизни, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Przyslij Przepis.
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Рецепт кальцоне
- Время: 1 час 25 мин
- Порций: 12
Ингредиенты:
тесто:
– 900 граммов муки;
– 2 чайные ложки соли 2 чайные ложки соли;
– 16 граммов сухих дрожжей 16 граммов сухих дрожжей;
– 4,5 столовые ложки растительного масла;
– 500 миллилитров молока;
начинка:
– 2 перца (нарезанные кубиками);
– 0,5 килограмма жареных грибов;
– кусок ветчины и салями (нарезанные кубиками);
– специи для пиццы;
– примерно 250 граммов тертого желтого сыра.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты для начинки (кроме тертого сыра).
- Просеиваем муку в миску, добавляем дрожжи и соль, затем вливаем теплое молоко и добавляем 4 столовые ложки масла.
- Замешиваем тесто до эластичности и гладкости, формируем шар, смазываем остатками оливкового масла, накрываем и ставим в теплое место, чтобы оно поднялось вдвое.
- Когда тесто поднялось, еще раз его вымешиваем и делим на 12 частей. Каждую часть раскатываем в тонкий круг.
- На половину каждого кружочка выкладываем начинку, посыпаем тертым сыром и слепляем, как вареник.
- Каждую заготовку выкладываем на пергаментную бумагу и смазываем взбитым яйцом.
- Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекаем 20 – 25 минут.
Приятного аппетита!
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