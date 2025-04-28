Як в McDonald's: готуємо вдома камамбер фрі, який ідеально тягнеться

Часто ми вирушаємо в McDonald's, щоб скуштувати камамбер фрі. Але мало хто знає, що його дуже легко і швидко приготувати вдома.

Як це зробити розповідає 24 Канал з посиланням на ресторатора та food-блогера Мішу Кацуріна. Скуштувавши один раз домашній камамбер фрі, того, що в фастфуді, вже не схочеться.

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Камамбер фрі, як в McDonald's

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 12

Інгредієнти:

– 3 штуки сиру камамбер;

– 3 яйця;

– 1 стакан борошна;

– 1 стакан сухарів Панко;

– 2 літри олії соняшникової;

– 1 стакан малини;

– 0,5 стакана цукру;

– фреш з 1 лимону;

– 2 столові ложки води.

Як приготувати камамбер фрі: дивіться відео

Приготування:

Сир розріжте на чотири частини. Паніруйте в борошні, яйці та сухарях у два етапи.

Смажте у великій кількості дуже гарячої олії до золотавої скоринки.

Приготуйте соус – в сотейнику варіть ягоди з цукром, фрешем лимона та трошки води. Має вийти консистенція варення.

Подавайте сир гарячим з ягідним соусом.

Смачного!

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