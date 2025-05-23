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Новини Смачно Салати і закуски Ідеальна закуска за 5 хвилин існує: рецепт канапок "Філадельфія"
23 травня, 10:45
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Ідеальна закуска за 5 хвилин існує: рецепт канапок "Філадельфія"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Канапки "Філадельфія" готуються за 5 хвилин.
  • Цей смачний перекус ви захочете готувати кожного дня. 

Смачний перекус – це запорука гарного настрою навіть у найскладніший день. І для його приготування вам не потрібно витрачати багато часу!

З цими канапками ви будете чекати можливості перекусу з великим нетерпінням. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт бутербродів "Філадельфія" від порталу "Смачненьке", адже це справжній скарб на кожен день. 

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Рецепт бутербродів "Філадельфія"

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 банка тунця;
– 1 червона цибулина;
– 70 грамів маринованих корнішонів;
– 200 грамів сиру Філадельфія;
– сіль та перець до смаку;
– багет або улюблений хліб.

Приготування

  1. Цибулю та огірок нарізаємо кубиками. 
  2. Додаємо до них всі інші інгредієнти.
  3. Добре перемішуємо, солимо та перчимо до смаку. 
  4. Намащуємо намазку на улюблений хліб. 

Смачного!

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