23 травня, 10:45
Ідеальна закуска за 5 хвилин існує: рецепт канапок "Філадельфія"
Основні тези
- Канапки "Філадельфія" готуються за 5 хвилин.
- Цей смачний перекус ви захочете готувати кожного дня.
Смачний перекус – це запорука гарного настрою навіть у найскладніший день. І для його приготування вам не потрібно витрачати багато часу!
З цими канапками ви будете чекати можливості перекусу з великим нетерпінням. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт бутербродів "Філадельфія" від порталу "Смачненьке", адже це справжній скарб на кожен день.
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Рецепт бутербродів "Філадельфія"
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка тунця;
– 1 червона цибулина;
– 70 грамів маринованих корнішонів;
– 200 грамів сиру Філадельфія;
– сіль та перець до смаку;
– багет або улюблений хліб.
Приготування:
- Цибулю та огірок нарізаємо кубиками.
- Додаємо до них всі інші інгредієнти.
- Добре перемішуємо, солимо та перчимо до смаку.
- Намащуємо намазку на улюблений хліб.
Смачного!
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