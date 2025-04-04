Замість набридлих котлет: молода капуста болоньєзе з фаршем від Ярославського

Котлети – ідеальне доповнення до улюбленого гарніру, але інколи набридають навіть вони. Саме тоді настає час для експериментів з відомим шефом!

Для того, щоб створити оригніальний шедерв, не потрібні хитромудрі інгредієнти та маніпуляції. 24 Канал пропонує переконатися у цьому, приготувавши капусту болоньєзе, рецептом якої поділився шеф Володимир Ярославський у своєму інстаграмі.

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Рецепт капусти болоньєзе

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– кілька головок молодої капусти;

– олія для смаження;

– сир для запікання – моцарела або гауда;

для соусу:

– 500 грамів яловичини;

– 110 грамів цибулі;

– 100 грамів моркви;

– 30 грамів стебла селери;

– 30 грамів солодкого перцю;

– 40 грамів яблука;

– 300 грамів томатів у власному соці;

– часник, трішки вина, спеції та сіль.

Приготування:

Обсмажте нарізану моркву, додайте цибулю, потім селеру та часник, знову обсмажте, влийте вино, додайте томати, спеції, яблуко та перці, і тушкуйте на повільному вогні якомога довше. При необхідності додайте воду для потрібної консистенції та смаку. Для особливого аромату додайте підкопчену паприку та свіжі трави. Наріжте капусту на "стейки", обсмажте на олії, посоліть та додайте улюблені спеції за бажанням. Зверху викладіть готовий соус Болоньєзе, посипте сиром і запікайте в духовці 15 – 20 хвилин, до рум'яної скоринки та м'яко-хрусткої капусти.

Смачного!

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