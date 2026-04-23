Новини Смачно Смачні та прості рецепти
23 квітня, 18:10
2

У вас благатимуть цей рецепт капусти: як перетворити елементарні продукти в шедевр

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт приготування капусти з м'ясом включає квашену капусту, м'ясо, копчені ребра, цибулю, печериці та томатний соус.
  • При виборі копчених ребер важливо звертати увагу на їх колір, запах та відсутність липкого нальоту.
Якщо хочеться смачно й ситно поїсти – це обовʼязково довго стояти біля плити. Якщо знати правильний рецепт, ви зможете присвятити час цікавішим заняттям.

Капуста та мʼясо – це ідеальне поєднання, яке дозволяє отримати чудову страву, не докладаючи особливих зусиль. Кілька акцентів – і незабутня трапеза гарантована, розповідає TikTok vivien_kb.

Як легко приготувати капусту з мʼясом? 

  • Час: 10 хвилин + запікання
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 800 грамів квашеної капусти;
– 500 грамів мʼяса;
– 500 грамів копчених ребер;
– 2 цибулі;
– 300 грамів печериць;
– 3 столові ложки томатного соусу;
– сіль та перець до смаку.

Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Приготування: 

  1. Помістіть усі компоненти у вогнетривку форму або глибоке деко та додайте склянку води.
  2. Спочатку відправте страву в розігріту до 180°C духовку й почекайте, поки рідина почне кипіти.
  3. Після цього знизьте нагрів до 150 – 160 градусів і залиште томитися на 3 – 4 години.
  4. За цей час капуста набуде ніжної текстури, а м’ясо стане максимально соковитим і м’яким.

Як вибирати копчені ребра?

При виборі копчених ребер дивіться на колір та поверхню. М’ясо має бути сухим, золотисто-коричневого відтінку, підказує Doradca Smaku. 

Уникайте яскраво-помаранчевих виробів із липким нальотом. Зазвичай це ознака використання "рідкого диму" та барвників. Також зверніть увагу на запах і структуру. Якісний продукт пахне деревиною, а не хімією. 

