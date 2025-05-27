27 травня, 15:51
Карамельний попкорн, як в кінотеатрі, тільки краще: простий рецепт
Основні тези
- Домашній карамельний попкорн є смачною альтернативою магазинному та тому, що в кінотеатрі.
- Для приготування потрібно 15 хвилин та елементарні інгредієнти.
Домашній попкорн – смачна альтернатива як магазинному, так і попкорну, що продається в кінотеатрах. Це чудовий додаток до кіносеансу вдома, або ж просто на перекус.
Потрібно лише придбати пачку класичного попкорну та приготувати солодку карамель. Як це зробити розповідає 24 Канал з посиланням на Useti.org.ua.
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Карамельний попкорн – рецепт
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 упаковку попкорну;
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів води;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 1/3 чайної ложки соди.
Приготування:
- Приготуйте в мікрохвильовці попкорн, як це вказано на упаковці, переберіть, щоб не було зерен, що не відкрилися, перемістіть попкорн у глибоку миску.
- Приготуйте карамель. Для цього змішайте цукор із водою і доведіть на середньому вогні до золотистого кольору. Зменште вогонь до мінімуму.
- Додайте вершкове масло кімнатної температури і швидко перемішайте, суміш буде кипіти, тому обережно.
- Як тільки карамель перестане пінитися – додайте соду. І відразу знімайте з вогню, швиденько помішайте і полийте попкорн нею, перемішуйте так, щоб весь попкорн був у карамелі.
- На розстелений пергамент викладіть попкорн до повного охолодження. Поламайте на шматочки й насолоджуєтеся.
Смачного!
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