Сезон відкрито: рецепт білих грибів з картоплею – від самого аромату паморочиться голова

Відкрився сезон білих грибів, і так хочеться насолодитися цим фантастичним подарунком лісу. Додаємо улюблену картоплю – і святковий настрій гарантовано.

Поки білі гриби свіжі та доступні, ви просто мусите спробувати цей рецепт. У наших предків ця смачнюща трапеза завжди була в улюбленцях, а переривати таку яскраву традицію точно не варто, розповідає 24 Канал.

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Рецепт картоплі з білими грибами

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 500 грамів білих грибів;

– 1 цибуля;

– 200 грамів сметани;

– 2 – 3 столові ложки борошна;

– олія;

– спеції, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Очистіть картоплю та наріжте її на шматочки. Варіть у підсоленій воді до м'якості. Очистіть гриби, наріжте їх і обсмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажте до прозорості. В окремій мисці змішайте борошно з невеликою кількістю води до однорідної консистенції. Додайте борошняну суміш до грибної маси, ретельно перемішайте та тушкуйте кілька хвилин. Додайте сметану, посоліть та поперчіть до смаку. Тушкуйте ще 5 хвилин. Злийте воду з вареної картоплі та додайте до неї грибний соус. Добре перемішайте.

Смачного!

2 хвилини – і готово: домашній майонез без яєць.