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2 червня, 23:55
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Сезон відкрито: рецепт білих грибів з картоплею – від самого аромату паморочиться голова

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Поки триває сезон білих грибів – ними треба насолоджуватися. 
  • У поєднанні з улюбленою картоплею вони смакують особливо. 

Відкрився сезон білих грибів, і так хочеться насолодитися цим фантастичним подарунком лісу. Додаємо улюблену картоплю – і святковий настрій гарантовано.

Поки білі гриби свіжі та доступні, ви просто мусите спробувати цей рецепт. У наших предків ця смачнюща трапеза завжди була в улюбленцях, а переривати таку яскраву традицію точно не варто, розповідає 24 Канал. 

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Рецепт картоплі з білими грибами 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм картоплі;
– 500 грамів білих грибів;
– 1 цибуля;
– 200 грамів сметани;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– олія;
– спеції, сіль та перець до смаку. 

Приготування: 

  1. Очистіть картоплю та наріжте її на шматочки. Варіть у підсоленій воді до м'якості.

  2. Очистіть гриби, наріжте їх і обсмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажте до прозорості.

  3. В окремій мисці змішайте борошно з невеликою кількістю води до однорідної консистенції. Додайте борошняну суміш до грибної маси, ретельно перемішайте та тушкуйте кілька хвилин.

  4. Додайте сметану, посоліть та поперчіть до смаку. Тушкуйте ще 5 хвилин.

  5. Злийте воду з вареної картоплі та додайте до неї грибний соус. Добре перемішайте.

Смачного!

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