Пікантне та ніжне картопляне пюре: рецепт, який розірвав інстаграм Ектора

Картопляне пюре – улюблена страва багатьох, і існує незліченна кількість способів її приготування. Сьогоднішній рецепт обіцяє чудове поєднання ніжності та пікантного смаку, що припаде до смаку кожному.

Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram рецептом картопляного пюре з часником. За його словами, це смачний гарнір з гострою, але делікатною ноткою часнику, передає 24 Канал.

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Картопляне пюре з часником від Ектора

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 мілілітрів молока;

– 1 зубчик часнику;

– 20 мілілітрів олії;

– 10 грамів зелені.

Як приготувати картопляне пюре з часником: дивіться відео

Приготування:

Відварену картоплю вичавіть через прес, а потім перетріть через сито.

Перекладіть у сотейник і варіть на малому вогні, поступово додаючи масло й олію та постійно помішуючи. За принципом заварного крему.

Зніміть з вогню, додайте молоко і ретельно перемішайте.

Додайте часник та зелень. Ще раз перемішайте.

Смачного!

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