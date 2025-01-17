Пікантне та ніжне картопляне пюре: рецепт, який розірвав інстаграм Ектора
Картопляне пюре – улюблена страва багатьох, і існує незліченна кількість способів її приготування. Сьогоднішній рецепт обіцяє чудове поєднання ніжності та пікантного смаку, що припаде до смаку кожному.
Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram рецептом картопляного пюре з часником. За його словами, це смачний гарнір з гострою, але делікатною ноткою часнику, передає 24 Канал.
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Картопляне пюре з часником від Ектора
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 мілілітрів молока;
– 1 зубчик часнику;
– 20 мілілітрів олії;
– 10 грамів зелені.
Як приготувати картопляне пюре з часником: дивіться відео
Приготування:
- Відварену картоплю вичавіть через прес, а потім перетріть через сито.
- Перекладіть у сотейник і варіть на малому вогні, поступово додаючи масло й олію та постійно помішуючи. За принципом заварного крему.
- Зніміть з вогню, додайте молоко і ретельно перемішайте.
- Додайте часник та зелень. Ще раз перемішайте.
Смачного!
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