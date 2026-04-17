Те саме картопляне пюре рівня мішленівських ресторанів: секрети приготування

Впевнені, що ви точно знаєте, як приготувати картопляне пюре. Але чи знаєте ви секрети мішленівських ресторанів? Пюре висококваліфікованих шеф-кухарів є неймовірно шовковистим, вершковим та дуже ніжним.

Секретом приготування такого пюре поділився французький шеф-кухар Жан-П’єр Бре’є на своєму сайті. Він розповів, що навчився робити це розкішне пюре на кухні L'Oustau de Baumaniere у Провансі. Це один з найкращих ресторанів світу з 3-зірковим рейтингом Мішлен.

Як приготувати картопляне пюре рівня ресторану Мішлен

Почніть із підготовки картоплі. Добре промийте її та у шкірці покладіть у велику каструлю з холодною водою, щоб вона повністю покривала бульби. Щедро посоліть воду, доведіть до кипіння та варіть картоплю до м'якості (готовність перевіряйте зубочисткою).

Перші переможці вже отримали свої призи від Руни! А ви ще не долучились? У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу і беріть участь у розіграші призів від бренду. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Тепер злийте воду, дайте картоплі трохи охолонути та обережно зніміть шкірку. Пропустіть очищену картоплю через спеціальний прес, щоб отримати масу без грудочок. Поступово вливайте гаряче молоко, обережно помішуючи картоплю, щоб зробити її пластичною, але не занадто рідкою.

А тепер один з головних секретів шовковистості пюре – протріть отриману суміш через дрібне сито (таміс), щоб досягти бездоганної гладкості та шовковистості. Додайте вершкове масло кімнатної температури та обережно вмішуйте його до повного розчинення і насиченого смаку. Спробуйте страву та за потреби додайте ще солі для ідеального балансу. І не шкодуйте вершкового масла!

Картопляне пюре з ресторану Мішлен: дивіться відео

Які помилки роблять домашні кулінари з печеною картоплею

Зіркою будь-якої вашої страви цілком може стати звичайна печена картопля. Головне – це правильно її приготувати. Домашні кулінари часто припускаються деяких помилок, пише The TakeOut. Наприклад, перед запіканням ми часто не проколюємо картоплю, хоча це важливий момент. Під час приготування картоплі всередині накопичується пара. Якщо немає отворів, що дозволяють цій парі виходити, то зростає тиск, і шкірка може лопнути.

Ще один лайфхак, яким мало хто користується – це розігрівання картоплі у мікрохвильовці перед запіканням. Це дозволяє їй пропаритися всередині, досягаючи тієї класичної пухкої текстури, якої ми так всі прагнемо. А в духовці після мікрохвильовки картопля не стане надто пересушеною.

Часто ми навіть забуваємо приправити картоплю перед запіканням, що є не зовсім правильним. По-перше, сіль є обов'язковою умовою. Рівномірне та ретельне покриття картоплі сіллю дає хрусткий зовнішній шар завдяки кристалізації приправи в духовці. Але не бійтеся спробувати й інші приправи. Під впливом високої температури вони повністю розкриють свій аромат і смак і віддадуть картоплі.

