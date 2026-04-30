Рівненщина відома безліччю рецептів страв з картоплі. Деякі точно заслуговують на те, щоб стати хітом.

Кожен український регіон має свій рецепт приготування картопляників. Хтось додає до основи пасеровану цибулю, а хтось – секретні спеції або начинку. "Візитівка" Рівненщини – грибна підливка, в поєднанні з якою картопляники перетворюються на витвір кулінарного мистецтва, розповідає портал Shuba.

Читайте також Таке смаження робить деруни неїстівними: яку помилку часто роблять усі

Як приготувати рівненські картопляники?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

картопляники:

– 800 грамів картоплі;

– 160 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 80 мілілітрів соняшникової олії;

поливка:

– 150 грамів сушених білих грибів;

– 50 грамів борошна;

– 100 грамів сметани;

– 150 мілілітрів води;

– 150 мілілітрів молока;

– сіль та перець до смаку;

– 2 лаврові листки.

Легко, бюджетно та дуже смачно / Фото "Господинька"

Приготування:

Спочатку відваріть очищену картоплю протягом 30 хвилин, після чого ретельно розімніть її на пюре та дайте повністю охолонути. До картопляної маси додайте яйце, борошно, сіль і перець, замісивши м’яке тісто, з якого сформуйте невеликі овальні котлети та обсмажте їх на розпеченій олії до появи золотистої скоринки з обох боків. Паралельно підготуйте ароматну поливку: промийте сушені гриби окропом, після чого варіть їх у невеликій кількості води близько 20 хвилин. Окремо з’єднайте борошно з холодним молоком до однорідності, додайте сметану зі спеціями та обережно влийте цю суміш у грибний відвар. Постійно помішуючи соус, щоб уникнути грудочок, покладіть лавровий лист і варіть на повільному вогні ще 20 – 25 хвилин до загустіння.

Чи можуть зіпсуватися сушені білі гриби?

За правильного зберігання сушені гриби можуть зберігатися роками. Єдина небезпека – порушення правил і потрапляння до них вологи, розповідає WP Kuchnia.

Як тільки гриби починають псуватися, то зʼявляється характерний запах. Саме тому важливо час від часу відкривати контейнер та перевіряти, чи не змінився аромат або зовнішній вигляд грибів.

Що ще смачного приготувати?

Якщо ви полюбляєте страви з картоплі, то вам точно варто спробувати ці котлети. В них немає ані грама мʼяса, проте це абсолютно не впливає на захват, який дарує їх споживання.

На додачу панірувальні сухарі допоможуть зробити золотисту хрустку скоринку. Якщо ж цього інгредієнта немає, то чудову скоринку дадуть вівсяні пластівці або подрібнені крекери.