До ранкового поцілунку: як зробити "романтичну" каву з корицею

День закоханих повинен починатися особливо, і це стосується навіть кави! Подаруйте коханим заряд бадьорості та нові враження, які надовго залишаться приємним спогадом.

Цей напій створили ще в минулому столітті, але особливої популярності він набув завдяки Голлівуду. Що ж, це чудовий спосіб почати свій романтичний ранок як у кіно! 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт порталу "Шуба" та почати день закоханих з особливої кави. Цікаво Печиво з записками: чаруємо других половинок на День закоханих Рецепт "романтичної" кави Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 2 чайні ложки меленої кави;

– 1 столова ложка какао-порошку;

– 1 склянка води;

– 1/2 чайної ложки меленої кориці;

– цукор до смаку. Приготування: Насипте мелену каву в турку. Додайте какао-порошок і мелену корицю до кави. Залийте інгредієнти холодною водою. Поставте турку на вогонь і слідкуйте, щоб на поверхні з'явилися бульбашки, але ще до закипання. Після цього зніміть турку з вогню. Процідіть каву і додайте цукор, якщо бажаєте. Смачного! Смак кохання: ідеї страв для вечері на Валентина.