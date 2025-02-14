Цей напій створили ще в минулому столітті, але особливої популярності він набув завдяки Голлівуду. Що ж, це чудовий спосіб почати свій романтичний ранок як у кіно! 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт порталу "Шуба" та почати день закоханих з особливої кави.

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Рецепт "романтичної" кави

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 чайні ложки меленої кави;
– 1 столова ложка какао-порошку;
– 1 склянка води;
– 1/2 чайної ложки меленої кориці;
– цукор до смаку.

Приготування:

  1. Насипте мелену каву в турку.
  2. Додайте какао-порошок і мелену корицю до кави.
  3. Залийте інгредієнти холодною водою.
  4. Поставте турку на вогонь і слідкуйте, щоб на поверхні з'явилися бульбашки, але ще до закипання. Після цього зніміть турку з вогню.
  5. Процідіть каву і додайте цукор, якщо бажаєте.

Смачного!

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