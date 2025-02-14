Цей напій створили ще в минулому столітті, але особливої популярності він набув завдяки Голлівуду. Що ж, це чудовий спосіб почати свій романтичний ранок як у кіно! 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт порталу "Шуба" та почати день закоханих з особливої кави.
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Рецепт "романтичної" кави
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 чайні ложки меленої кави;
– 1 столова ложка какао-порошку;
– 1 склянка води;
– 1/2 чайної ложки меленої кориці;
– цукор до смаку.
Приготування:
- Насипте мелену каву в турку.
- Додайте какао-порошок і мелену корицю до кави.
- Залийте інгредієнти холодною водою.
- Поставте турку на вогонь і слідкуйте, щоб на поверхні з'явилися бульбашки, але ще до закипання. Після цього зніміть турку з вогню.
- Процідіть каву і додайте цукор, якщо бажаєте.
Смачного!
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