Этот напиток создали еще в прошлом веке, но особую популярность он приобрел благодаря Голливуду. Что ж, это отличный способ начать свое романтическое утро как в кино! 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт портала "Шуба" и начать день влюбленных с особого кофе.

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Рецепт "романтического" кофе

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 чайные ложки молотого кофе;

– 1 столовая ложка какао-порошка;

– 1 стакан воды;

– 1/2 чайной ложки молотой корицы;

– сахар по вкусу.

Приготовление:

Насыпьте молотый кофе в турку. Добавьте какао-порошок и молотую корицу к кофе. Залейте ингредиенты холодной водой. Поставьте турку на огонь и следите, чтобы на поверхности появились пузырьки, но еще до закипания. После этого снимите турку с огня. Процедите кофе и добавьте сахар, если желаете.

Приятного аппетита!

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