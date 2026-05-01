Хіт літнього сезону: простий рецепт м’яса для пікніка, який попросять ще

Кебаб зазвичай уявляють десь біля мангала, на шампурі, з димом і довгим приготуванням на вогні. Але влітку найкращі ті рецепти, які можна приготувати без зайвої метушні. Швидко, соковито і так, щоб зручно було взяти з собою на пікнік.

Саме тому лаваш-кебаб має всі шанси стати тією стравою, яку повторюють не один раз за сезон, повідомляє у Тікток Андрій Петренко. Все максимально швидко і просто – те, що доречно завжди!

Цікаво Не один рецепт: найвдаліші салати з крабовими паличками для свята і щодня

Як приготувати лаваш-кебаб у духовці?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм фаршу зі свинини та курки;

– 100 грамів болгарського перцю;

– 100 грамів цибулі;

– 40 грамів петрушки;

– 200 мілілітрів води;

– 10 грамів солі;

– спеції до смаку;

– 300 грамів лаваша.

Приготування:

До фаршу додайте дрібно нарізаний болгарський перець, цибулю та петрушку. Всипте сіль, додайте спеції до смаку й влийте воду, після чого ретельно вимішайте масу до однорідності – вона має стати соковитою та добре тримати форму. Лаваш розкладіть на робочій поверхні, рівномірно розподіліть по ньому підготовлений фарш тонким шаром. Далі наріжте заготовку на порційні шматки та кожен обережно сформуйте, нанизуючи на шпажки. Викладіть кебаби на деко або решітку й відправте в розігріту до 220 градусів духовку. Запікайте приблизно 15 – 20 хвилин до рум’яної скоринки зовні, при цьому всередині м’ясо залишиться соковитим і ніжним.

Що таке кебаб?

Кебаб – це не одна конкретна страва, а ціла категорія страв, які поширені на Близькому Сході та в Центральній Азії, пише Britannica. Назва походить від перського слова "кабаб", що буквально означає "смажити" або "горіти". У найпростішому розумінні йдеться про м’ясо, приготоване на відкритому вогні або сильному жарі, запіканні.

Саме цей принцип лежить в основі всіх варіацій. Найчастіше для кебабів використовують баранину, яловичину або курятину, рідше – рибу. М’ясо або нанизують на шампури, або готують на вертикальному рожні, як у випадку з денер-кебабом. Інший варіант – класичний шашлик, де шматки обсмажуються з усіх боків і зберігають соковитість усередині. Подача зазвичай проста: хліб, свіжі овочі, соус – без складних комбінацій, але з акцентом на смак.

Неймовірна страва / Фото unsplash

Перед приготуванням м’ясо майже завжди маринують. Основа – оливкова олія та лимонний сік, до яких додають спеції. Набір може змінюватися залежно від регіону: часник, чорний перець, паприка, іноді гостріші приправи.

Окрема категорія – кафта. Це вже не шматки м’яса, а фарш, змішаний зі спеціями, іноді з додаванням горіхів або зелені. Його формують у видовжені котлети чи кульки й також готують на вогні. До кебабів часто додають овочі – баклажани, помідори, цибулю, інколи картоплю. Їх готують поруч із м’ясом або окремо, але завжди без складної обробки.

Як приготувати ідеальний кебаб?

Щоб практично будь-який кебаб вийшов рівномірно просмаженим і не пересох, варто звернути увагу не лише на маринад, а й на дрібні технічні деталі, повідомляє Simply recipes. Найзручніше використовувати металеві шампури – вони швидко нагріваються і передають тепло всередину шматків. Якщо ж під рукою тільки дерев’яні шпажки, їх потрібно заздалегідь замочити у воді приблизно на 30 хвилин – це запобігає підгорянню під час смаження.

М’ясо на шампурі не варто нанизувати щільно. Краще чергувати шматки з овочами і залишати невеликі проміжки – так жар розподіляється рівномірніше, і кожен елемент готується без сирих ділянок усередині. Для стабільності часто використовують подвійні шампури – це спрощує перевертання і не дає шматкам прокручуватися.

Що ще смачного приготувати?

Надворі незабаром стане дуже тепло, тож варто насолоджуватися весняним настроєм. А допоможуть це зробити чудові страви з насінням соняшника.

Тут є все – від халви до багетів. А щоб все пройшло швидко, то знаменитий шеф показав, як швидко почистити насіння.