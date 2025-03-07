Не знадобиться навіть міксер: чи можливо приготувати кекси до чаю за 10 хвилин

Іноді так хочеться випити чаю з чимось смачним, але немає ні часу, ні бажання мати справу з довгими рецептами. У такі моменти на виручку приходять прості, ароматні та ніжні кекси, які можна приготувати за лічені хвилини.

Ця випічка не потребує навіть міксера – усе змішується ложкою, а тісто виходить ідеальним, повідомляє 24 Канал з посиланням на beszamel. Завдяки лимонній цедрі кекси мають особливий цитрусовий аромат, який обожнюють усі. Цікаво Не равлики чи жаб'ячі лапки: які улюблені страви у президента Франції Рецепт швидких кексів Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1,5 склянки борошна для кексів;

– 180 мілілітрів молока;

– 180 грамів цукру;

– 120 мілілітрів олії;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка тертої цедри лимона;

– 1 плоска чайна ложка розпушувача. Приготування: Змішайте борошно з цукром і розпушувачем. Розбийте яйця в миску, влийте молоко та олію. Додайте цедру лимона й перемішайте. Поступово всипте сухі інгредієнти до рідких і перемішайте, поки тісто не стане однорідним. Розлийте тісто у формочки для кексів, наповнюючи їх до 2/3 висоти. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку й випікайте приблизно 20 хвилин, поки зубочистка, встромлена в кекс, не виходитиме сухою. Вийміть кекси з духовки й залиште охолоджуватися. Смачного! Як приготувати ідеальні млинці: простий рецепт, який вийде у всіх.