Не знадобиться навіть міксер: чи можливо приготувати кекси до чаю за 10 хвилин
Іноді так хочеться випити чаю з чимось смачним, але немає ні часу, ні бажання мати справу з довгими рецептами. У такі моменти на виручку приходять прості, ароматні та ніжні кекси, які можна приготувати за лічені хвилини.
Ця випічка не потребує навіть міксера – усе змішується ложкою, а тісто виходить ідеальним, повідомляє 24 Канал з посиланням на beszamel. Завдяки лимонній цедрі кекси мають особливий цитрусовий аромат, який обожнюють усі.
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Рецепт швидких кексів
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 склянки борошна для кексів;
– 180 мілілітрів молока;
– 180 грамів цукру;
– 120 мілілітрів олії;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка тертої цедри лимона;
– 1 плоска чайна ложка розпушувача.
Приготування:
- Змішайте борошно з цукром і розпушувачем. Розбийте яйця в миску, влийте молоко та олію. Додайте цедру лимона й перемішайте.
- Поступово всипте сухі інгредієнти до рідких і перемішайте, поки тісто не стане однорідним.
- Розлийте тісто у формочки для кексів, наповнюючи їх до 2/3 висоти.
- Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку й випікайте приблизно 20 хвилин, поки зубочистка, встромлена в кекс, не виходитиме сухою.
- Вийміть кекси з духовки й залиште охолоджуватися.
Смачного!
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