"Київський" торт без випікання: виходить ніжним як морозиво

Легендарний "Київський торт" тепер можна відтворити за спрощеною технологією. Вам навіть не доведеться вмикати духовку, а результат вийде просто вражаючим.

Цей варіант десерту вражає поєднанням хрумкого безе та невагомого крему, що нагадує вишуканий пломбір. Якщо хочеться смачненького, а витрачати час та зусилля не хочеться, то ви знайшли просто ідеальний рецепт, розповідає Shuba.

Як зробити "Київський" торт без випікання

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів печива безе;

– 200 грамів вершкового масла;

– 440 грамів згущеного молока;

– волоські горіхи.

Торт, який люблять усі / Фото Kateryna Tarasenko

Приготування:

Залиште вершкове масло та згущене молоко при кімнатній температурі до розм’якшення, після чого з’єднайте їх в однорідну масу, за бажанням додавши трохи коньяку для аромату. Вистеліть форму харчовою плівкою і викладіть шар печива, щільно заповнюючи порожнини дрібними шматочками, а зверху рівномірно розподіліть половину підготовленого крему. Повторіть шари ще раз, злегка постукайте формою для кращого розподілу начинки, накрийте плівкою та акуратно утрамбуйте руками. Після 2 годин у холодильнику перекладіть готовий торт на блюдо, приберіть плівку та прикрасьте поверхню подрібненим печивом або горіхами.

Яке масло обрати?

Коли йдеться про збитий крем, то важливо обирати масло найвищої жирності. Однак якщо йдеться просто про перемішування, то цілком достатньо і 72%, підказує Onet.

Головне попіклуватися про те, щоб усі інгредієнти були однакової температури. Тоді крем не буде розшаровуватися та подарує найкращу текстуру.

