Піна Колада вдома: готуємо нашумілий коктейль – класичний і безалкогольний варіант

Піна Колада – один з найулюбленіших тропічних коктейлів у всьому світі. Він викликає в уяві образи залитих сонцем пляжів і неквапливого відпочинку. Дехто може здивуватися, дізнавшись, що приготувати напій в домашніх умовах зовсім нескладно.

24 Канал з посиланням на Лінія.інфо пропонує покроковий класичний рецепт Піна Колади, а також розповідає як зробити безалкогольний варіант. Читайте також Полунична панакота: найкращий у світі літній десерт з найпростіших інгредієнтів Піна Колада – рецепт Час: 10 – 15 хвилин

10 – 15 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 100 мілілітрів світлого рому;

– 100 мілілітрів ананасового соку;

– 50 мілілітрів кокосових вершків або кокосового молока;

– склянка льоду;

– кільця ананаса та вишня – для прикраси. Приготування: Підготуйте всі інгредієнти. Якщо ви використовуєте консервований ананас, оберіть сік без додавання цукру.

Змішайте в блендері ананасовий сік, кокосові вершки та ром. Додайте лід і збивайте до однорідної, ніжної текстури.

Розлийте коктейль у високі келихи для коктейлів. Прикрасьте келихи шматочком ананаса, вишнею або листочком м'яти. Порада: якщо хочете безалкогольну Піна Коладу, просто не додавайте ром. А раніше ми розповідали як приготувати холодний чай зі спеціями.