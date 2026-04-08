У який день пекти паску: рецепт без замісу руками
Саме четвер багато хто вважає найвдалішим днем для випікання паски – не лише через усталену традицію, а й тому, що до свята випічка встигає добре вистоятися, набрати аромату й зберегти м’якість. До того ж це день, коли більшість уже планує головні великодні приготування, тож паска природно стає центром кухні.
Якщо графік роботи щільний, але все ж хочеться домашньої паски, рішення є, пише Vita_foodblog. Рецепт паски де не потрібно довго місити руками, а результат при цьому залишається тим самим здивує багатьох.
Як спекти паску без замісу?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів теплого молока;
– 35 грамів свіжих дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 4 столові ложки борошна від загальної кількості;
– 5 жовтків;
– 175 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– цедра 1 апельсина;
– 75 мілілітрів коньяку або рому;
– 200 грамів розтопленого вершкового масла;
– 600 грамів борошна;
– 150 грамів родзинок;
– 1 столова ложка борошна.
Ця паска вийде дивовижною: дивіться відео
Приготування:
- Сухофрукти заздалегідь залийте коньяком, ромом або вином і залиште, щоб вони добре набухли.
- Для опари змішайте тепле молоко, свіжі дріжджі, цукор і 4 столові ложки борошна від загальної кількості. Залиште масу на 15 хвилин, а тим часом підготуйте решту складників.
- Жовтки збийте з цукром і сіллю приблизно 5 хвилин.
- Після цього влийте опару, розтоплене й охолоджене вершкове масло, а також коньяк або ром, у якому набухали родзинки. Частинами введіть борошно.
- Тісто не вимішуйте руками – його потрібно просто перемішати ложкою. Далі накрийте й залиште на 1 годину. Потім додайте родзинки, попередньо змішані з 1 столовою ложкою борошна, і знову перемішайте ложкою. Після цього залиште тісто ще на 1 годину.
- Далі ще раз його перемішайте, розділіть на 3 рівні частини та розкладіть у форми. Залиште підходити ще на 1 годину. Випікайте паски 40–45 хвилин.
- Якщо верх почне надто швидко рум’янитися, накрийте його фольгою.
Що додати у паску: цукати чи родзинки?
Якщо хочеться спекти паску зі звичним класичним смаком, найчастіше обирають родзинки. Вони додають тісту природної солодкості, не перевантажують смак і добре поєднуються з м’якою структурою здобної випічки, пише РБК-Україна. Саме тому родзинки часто є найуніверсальнішим варіантом для традиційної паски.
Цукати дають зовсім інший результат. Це шматочки фруктів, ягід, а подекуди й овочів, які спершу проварюють у цукровому сиропі, а потім висушують. Через це вони стають щільнішими, солодшими й додають випічці виразного аромату та кольору. Паска з ними виглядає яскравіше, а смак має більш насичений солодкий акцент.
Можна їх поєднати в одній пасці. Такий підхід дає цікавішу текстуру, м’якший баланс смаку й гарний вигляд у розрізі. Найчастіше вдалим вважають співвідношення, де більшу частину становлять родзинки, а меншу – цукати: приблизно 70% до 30%.
