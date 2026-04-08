У який день пекти паску: рецепт без замісу руками

Саме четвер багато хто вважає найвдалішим днем для випікання паски – не лише через усталену традицію, а й тому, що до свята випічка встигає добре вистоятися, набрати аромату й зберегти м’якість. До того ж це день, коли більшість уже планує головні великодні приготування, тож паска природно стає центром кухні.

Якщо графік роботи щільний, але все ж хочеться домашньої паски, рішення є, пише Vita_foodblog. Рецепт паски де не потрібно довго місити руками, а результат при цьому залишається тим самим здивує багатьох.

Як спекти паску без замісу?

Час: 1 година

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів теплого молока;

– 35 грамів свіжих дріжджів;

– 1 столова ложка цукру;

– 4 столові ложки борошна від загальної кількості;

– 5 жовтків;

– 175 грамів цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– цедра 1 апельсина;

– 75 мілілітрів коньяку або рому;

– 200 грамів розтопленого вершкового масла;

– 600 грамів борошна;

– 150 грамів родзинок;

– 1 столова ложка борошна.

Приготування:

Сухофрукти заздалегідь залийте коньяком, ромом або вином і залиште, щоб вони добре набухли. Для опари змішайте тепле молоко, свіжі дріжджі, цукор і 4 столові ложки борошна від загальної кількості. Залиште масу на 15 хвилин, а тим часом підготуйте решту складників. Жовтки збийте з цукром і сіллю приблизно 5 хвилин. Після цього влийте опару, розтоплене й охолоджене вершкове масло, а також коньяк або ром, у якому набухали родзинки. Частинами введіть борошно. Тісто не вимішуйте руками – його потрібно просто перемішати ложкою. Далі накрийте й залиште на 1 годину. Потім додайте родзинки, попередньо змішані з 1 столовою ложкою борошна, і знову перемішайте ложкою. Після цього залиште тісто ще на 1 годину. Далі ще раз його перемішайте, розділіть на 3 рівні частини та розкладіть у форми. Залиште підходити ще на 1 годину. Випікайте паски 40–45 хвилин. Якщо верх почне надто швидко рум’янитися, накрийте його фольгою.

Що додати у паску: цукати чи родзинки?

Якщо хочеться спекти паску зі звичним класичним смаком, найчастіше обирають родзинки. Вони додають тісту природної солодкості, не перевантажують смак і добре поєднуються з м’якою структурою здобної випічки, пише РБК-Україна. Саме тому родзинки часто є найуніверсальнішим варіантом для традиційної паски.

Цукати дають зовсім інший результат. Це шматочки фруктів, ягід, а подекуди й овочів, які спершу проварюють у цукровому сиропі, а потім висушують. Через це вони стають щільнішими, солодшими й додають випічці виразного аромату та кольору. Паска з ними виглядає яскравіше, а смак має більш насичений солодкий акцент.

Можна їх поєднати в одній пасці. Такий підхід дає цікавішу текстуру, м’якший баланс смаку й гарний вигляд у розрізі. Найчастіше вдалим вважають співвідношення, де більшу частину становлять родзинки, а меншу – цукати: приблизно 70% до 30%.

