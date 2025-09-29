Укр Рус
29 вересня, 16:45
2

Концентроване задоволення без турбот: універсальний рецепт компоту на зиму без стерилізації

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Компот є простою та смачною альтернативою магазинним напоям, яку легко приготувати вдома.
  • Для його приготування треба лише ягоди, цукор та вода – можна навіть не стерилізувати. 

Смачний компот – це чудова альтернатива магазинним сокам та газованим напоям. А готувати його легше, ніж сходити у магазин!

Компот – це завжди особливий смак та ностальгія за дитинством. Не треба навіть довго працювати, щоб насолодитися концентрованим смаком улюблених ягід, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba

Як закрити компот без стерилізації? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: залежно від розміру банки

Інгредієнти
– 2 кілограми ягід;
– 1,25 літра води;
– 500 грамів цукру. 

Приготування:

  1. Підготуйте банки, кришки та ягоди. Закип’ятіть воду.
  2. Складіть ягоди в теплу банку й залийте окропом. Залиште настоюватися 15 хвилин.
  3. Потім злийте воду назад у каструлю, використовуючи кришку або спеціальну насадку з отворами.
  4. Додайте цукор, добре перемішайте та прокип’ятіть сироп 2 – 3 хвилини після закипання.
  5. Залийте гарячим сиропом ягоди, щільно закатайте банки, закутайте й залиште до повного охолодження.

А ще вам сподобається рецепт смачного, але менш концентрованого компоту з ютуб-каналу "Галочка-кулінарочка".

Як зварити ягідний компот? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти
– 1/4 банки ягід;
– 1 стакан цукру;
– 1/4 чайної ложки лимонної кислоти;
– окріп;
– мʼята. 

Приготування

  1. Банки стерилізуємо. Засипаємо ягоди.
  2. Засипаємо цукор, додаємо миті листочки мʼяти.
  3. Додаємо лимонну кислоту.
  4. Заливаємо окропом.
  5. Швидко закатуємо, перевертаємо банки та закутуємо до охолодження. 

Смачного!

