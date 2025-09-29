29 вересня, 16:45
Концентроване задоволення без турбот: універсальний рецепт компоту на зиму без стерилізації
Основні тези
- Компот є простою та смачною альтернативою магазинним напоям, яку легко приготувати вдома.
- Для його приготування треба лише ягоди, цукор та вода – можна навіть не стерилізувати.
Смачний компот – це чудова альтернатива магазинним сокам та газованим напоям. А готувати його легше, ніж сходити у магазин!
Компот – це завжди особливий смак та ностальгія за дитинством. Не треба навіть довго працювати, щоб насолодитися концентрованим смаком улюблених ягід, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Цікаво Насолода без зусиль: готуємо варення на сковороді – підійде будь-яка ягода чи фрукт
Як закрити компот без стерилізації?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: залежно від розміру банки
Інгредієнти:
– 2 кілограми ягід;
– 1,25 літра води;
– 500 грамів цукру.
Приготування:
- Підготуйте банки, кришки та ягоди. Закип’ятіть воду.
- Складіть ягоди в теплу банку й залийте окропом. Залиште настоюватися 15 хвилин.
- Потім злийте воду назад у каструлю, використовуючи кришку або спеціальну насадку з отворами.
- Додайте цукор, добре перемішайте та прокип’ятіть сироп 2 – 3 хвилини після закипання.
- Залийте гарячим сиропом ягоди, щільно закатайте банки, закутайте й залиште до повного охолодження.
А ще вам сподобається рецепт смачного, але менш концентрованого компоту з ютуб-каналу "Галочка-кулінарочка".
Як зварити ягідний компот?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– 1/4 банки ягід;
– 1 стакан цукру;
– 1/4 чайної ложки лимонної кислоти;
– окріп;
– мʼята.
Приготування:
- Банки стерилізуємо. Засипаємо ягоди.
- Засипаємо цукор, додаємо миті листочки мʼяти.
- Додаємо лимонну кислоту.
- Заливаємо окропом.
- Швидко закатуємо, перевертаємо банки та закутуємо до охолодження.
Смачного!
Що ще варто спробувати?
- Квашені яблука – це подарунок від предків, який повинен спробувати кожен.
- Вони дуже легкі у приготуванні та дозволять насолодитися оригінальним смаком фруктів.