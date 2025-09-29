Вкусный компот – это отличная альтернатива магазинным сокам и газированным напиткам. А готовить его легче, чем сходить в магазин!

Компот – это всегда особый вкус и ностальгия по детству. Не надо даже долго работать, чтобы насладиться концентрированным вкусом любимых ягод, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Как закрыть компот без стерилизации?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: в зависимости от размера банки

Ингредиенты:

– 2 килограмма ягод;

– 1,25 литра воды;

– 500 граммов сахара.

Приготовление:

Подготовьте банки, крышки и ягоды. Вскипятите воду. Сложите ягоды в теплую банку и залейте кипятком. Оставьте настаиваться 15 минут. Затем слейте воду обратно в кастрюлю, используя крышку или специальную насадку с отверстиями. Добавьте сахар, хорошо перемешайте и прокипятите сироп 2 – 3 минуты после закипания. Залейте горячим сиропом ягоды, плотно закатайте банки, укутайте и оставьте до полного остывания.

А еще вам понравится рецепт вкусного, но менее концентрированного компота с ютуб-канала "Галочка-кулинарочка".

Как сварить ягодный компот?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– 1/4 банки ягод;

– 1 стакан сахара;

– 1/4 чайной ложки лимонной кислоты;

– кипяток;

– мята.

Приготовление:

Банки стерилизуем. Засыпаем ягоды. Засыпаем сахар, добавляем мытые листочки мяты. Добавляем лимонную кислоту. Заливаем кипятком. Быстро закатываем, переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Приятного аппетита!

