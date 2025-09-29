Компот – это всегда особый вкус и ностальгия по детству. Не надо даже долго работать, чтобы насладиться концентрированным вкусом любимых ягод, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
Как закрыть компот без стерилизации?
- Время: 20 минут
- Порций: в зависимости от размера банки
Ингредиенты:
– 2 килограмма ягод;
– 1,25 литра воды;
– 500 граммов сахара.
Приготовление:
- Подготовьте банки, крышки и ягоды. Вскипятите воду.
- Сложите ягоды в теплую банку и залейте кипятком. Оставьте настаиваться 15 минут.
- Затем слейте воду обратно в кастрюлю, используя крышку или специальную насадку с отверстиями.
- Добавьте сахар, хорошо перемешайте и прокипятите сироп 2 – 3 минуты после закипания.
- Залейте горячим сиропом ягоды, плотно закатайте банки, укутайте и оставьте до полного остывания.
А еще вам понравится рецепт вкусного, но менее концентрированного компота с ютуб-канала "Галочка-кулинарочка".
Как сварить ягодный компот?
- Время: 15 минут
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– 1/4 банки ягод;
– 1 стакан сахара;
– 1/4 чайной ложки лимонной кислоты;
– кипяток;
– мята.
Приготовление:
- Банки стерилизуем. Засыпаем ягоды.
- Засыпаем сахар, добавляем мытые листочки мяты.
- Добавляем лимонную кислоту.
- Заливаем кипятком.
- Быстро закатываем, переворачиваем банки и укутываем до остывания.
Приятного аппетита!
