Компот – это всегда особый вкус и ностальгия по детству. Не надо даже долго работать, чтобы насладиться концентрированным вкусом любимых ягод, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Как закрыть компот без стерилизации?

  • Время: 20 минут
  • Порций: в зависимости от размера банки

Ингредиенты:
– 2 килограмма ягод;
– 1,25 литра воды;
– 500 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Подготовьте банки, крышки и ягоды. Вскипятите воду.
  2. Сложите ягоды в теплую банку и залейте кипятком. Оставьте настаиваться 15 минут.
  3. Затем слейте воду обратно в кастрюлю, используя крышку или специальную насадку с отверстиями.
  4. Добавьте сахар, хорошо перемешайте и прокипятите сироп 2 – 3 минуты после закипания.
  5. Залейте горячим сиропом ягоды, плотно закатайте банки, укутайте и оставьте до полного остывания.

Как сварить ягодный компот?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:
– 1/4 банки ягод;
– 1 стакан сахара;
– 1/4 чайной ложки лимонной кислоты;
– кипяток;
– мята.

Приготовление:

  1. Банки стерилизуем. Засыпаем ягоды.
  2. Засыпаем сахар, добавляем мытые листочки мяты.
  3. Добавляем лимонную кислоту.
  4. Заливаем кипятком.
  5. Быстро закатываем, переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Приятного аппетита!

