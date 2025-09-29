Компот – це завжди особливий смак та ностальгія за дитинством. Не треба навіть довго працювати, щоб насолодитися концентрованим смаком улюблених ягід, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Як закрити компот без стерилізації?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: залежно від розміру банки

Інгредієнти:

– 2 кілограми ягід;

– 1,25 літра води;

– 500 грамів цукру.

Приготування:

Підготуйте банки, кришки та ягоди. Закип’ятіть воду. Складіть ягоди в теплу банку й залийте окропом. Залиште настоюватися 15 хвилин. Потім злийте воду назад у каструлю, використовуючи кришку або спеціальну насадку з отворами. Додайте цукор, добре перемішайте та прокип’ятіть сироп 2 – 3 хвилини після закипання. Залийте гарячим сиропом ягоди, щільно закатайте банки, закутайте й залиште до повного охолодження.

А ще вам сподобається рецепт смачного, але менш концентрованого компоту з ютуб-каналу "Галочка-кулінарочка".

Як зварити ягідний компот?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– 1/4 банки ягід;

– 1 стакан цукру;

– 1/4 чайної ложки лимонної кислоти;

– окріп;

– мʼята.

Приготування:

Банки стерилізуємо. Засипаємо ягоди. Засипаємо цукор, додаємо миті листочки мʼяти. Додаємо лимонну кислоту. Заливаємо окропом. Швидко закатуємо, перевертаємо банки та закутуємо до охолодження.

Смачного!

