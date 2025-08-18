Не треба навіть нічого варити: готуємо ароматний компот з бузини
- Ароматний компот з бузини готується без варіння і включає кілька простих інгредієнтів.
- Це найлегший спосіб зберегти смак літа на цілий рік.
Солодкі компоти – чудова можливість зберегти смак літа на весь рік. Їх навіть не завжди потрібно варити!
Ароматний напій з бузини – це смачно, легко та дуже оригінально. Ви в нього закохаєтеся не лише через смак, усім до вподоби легкість його приготування. 24 Канал пропонує зберегти смак літа за рецептом з TikTok marinalife_.
Як приготувати компот з бузини?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– жменя квіток бузини;
– скибка апельсина;
– кілька листків мʼяти;
– скибка лимона;
– склянка цукру;
– чайна ложка лимонної кислоти.
Як зробити компот з бузини: відео
Приготування:
- Обриваємо квіти бузини і кладемо в банку.
- Додаємо лимон, апельсин, лимонну кислоту та цукор.
- Заливаємо окропом, одразу закручуємо, перевертаємо та закутуємо до вистигання.
Смачного!
Сирівець – автентичний напій, яким насолоджувалися ще наші предки. Це житній квас, який легкий у приготуванні та подарує прохолоду в останні спекотні дні літа.