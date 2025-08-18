Укр Рус
18 серпня, 23:31
1

Не треба навіть нічого варити: готуємо ароматний компот з бузини

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ароматний компот з бузини готується без варіння і включає кілька простих інгредієнтів.
  • Це найлегший спосіб зберегти смак літа на цілий рік. 

Солодкі компоти – чудова можливість зберегти смак літа на весь рік. Їх навіть не завжди потрібно варити!

Ароматний напій з бузини – це смачно, легко та дуже оригінально. Ви в нього закохаєтеся не лише через смак, усім до вподоби легкість його приготування. 24 Канал пропонує зберегти смак літа за рецептом з TikTok marinalife_.

Як приготувати компот з бузини? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти: 
– жменя квіток бузини;
– скибка апельсина;
– кілька листків мʼяти;
– скибка лимона;
– склянка цукру;
– чайна ложка лимонної кислоти. 

Як зробити компот з бузини: відео 

Приготування

  1. Обриваємо квіти бузини і кладемо в банку.
  2. Додаємо лимон, апельсин, лимонну кислоту та цукор.
  3. Заливаємо окропом, одразу закручуємо, перевертаємо та закутуємо до вистигання. 

Смачного!

Сирівець – автентичний напій, яким насолоджувалися ще наші предки. Це житній квас, який легкий у приготуванні та подарує прохолоду в останні спекотні дні літа. 