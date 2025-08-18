Солодкі компоти – чудова можливість зберегти смак літа на весь рік. Їх навіть не завжди потрібно варити!

Ароматний напій з бузини – це смачно, легко та дуже оригінально. Ви в нього закохаєтеся не лише через смак, усім до вподоби легкість його приготування. 24 Канал пропонує зберегти смак літа за рецептом з TikTok marinalife_.

Цікаво З бабусиного зошита: автентичні рецепти неймовірних солодощів

Як приготувати компот з бузини?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– жменя квіток бузини;

– скибка апельсина;

– кілька листків мʼяти;

– скибка лимона;

– склянка цукру;

– чайна ложка лимонної кислоти.

Як зробити компот з бузини: відео

Приготування:

Обриваємо квіти бузини і кладемо в банку. Додаємо лимон, апельсин, лимонну кислоту та цукор. Заливаємо окропом, одразу закручуємо, перевертаємо та закутуємо до вистигання.

Смачного!

Сирівець – автентичний напій, яким насолоджувалися ще наші предки. Це житній квас, який легкий у приготуванні та подарує прохолоду в останні спекотні дні літа.