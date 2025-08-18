Сладкие компоты отличная возможность сохранить вкус лета на весь год. Их даже не всегда нужно варить!

Ароматный напиток из бузины – это вкусно, легко и очень оригинально. Вы в него влюбитесь не только из-за вкуса, всем нравится легкость его приготовления. 24 Канал предлагает сохранить вкус лета по рецепту с TikTok marinalife_.

Как приготовить компот из бузины?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– горсть цветков бузины;

– ломтик апельсина;

– несколько листьев мяты;

– ломтик лимона;

– стакан сахара;

– чайная ложка лимонной кислоты.

Как сделать компот из бузины: видео

Приготовление:

Обрываем цветы бузины и кладем в банку. Добавляем лимон, апельсин, лимонную кислоту и сахар. Заливаем кипятком, сразу закручиваем, переворачиваем и укутываем до остывания.

Приятного аппетита!

