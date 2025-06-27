Консервовані помідори чері, що стануть знахідкою взимку: рецепт найкращої закуски
- Консервовані помідори чері – найкраща зимова консервація. Літні плоди збережуть смак і користь.
- Вони відмінно поєднуються з м'ясними стравами і картоплею. Барвисті, апетитні і дуже смачні!
Консервовані помідори чері – найкращий вибір для зимової консервації. Господині та їхні сім'ї зможуть насолоджуватися яскравим смаком і поживними властивостями літніх плодів навіть у найхолодніші місяці.
Вони стануть ідеальним доповненням як до буденних страв, так і до святкових зимових посиденьок. Як закрити помідори чері розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Помідори чері на зиму
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма томатів чері;
– 4 зубки часнику;
– 10 грамів петрушка;
– 2 лаврових листки;
– 6 чорних перців горошком.
Для маринаду:
– 1 літра води;
– 2 столові ложки солі кам'яної;
– 50 грамів цукру;
– 40 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Помідори та петрушку помийте й обсушіть. Помідори проколіть зубочисткою в одному місці. Часник очистьте й наріжте шматочками.
- На дно простерилізованих банок покладіть петрушку, часник, лаврові листки та горошини перцю. Зверху щільно викладіть помідори та залийте окропом на 5 хвилин.
- Злийте воду з помідорів в каструлю й доведіть до кипіння. Додайте сіль, цукор і перемішайте до розчинення. Влийте оцет і вимкніть вогонь.
- Залийте помідори гарячим маринадом, закрийте кришками. Переверніть банки, закутайте рушниками та залиште охолоджуватись.
Смачного!
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