Консервовані помідори чері, що стануть знахідкою взимку: рецепт найкращої закуски

Консервовані помідори чері – найкращий вибір для зимової консервації. Господині та їхні сім'ї зможуть насолоджуватися яскравим смаком і поживними властивостями літніх плодів навіть у найхолодніші місяці.

Вони стануть ідеальним доповненням як до буденних страв, так і до святкових зимових посиденьок. Як закрити помідори чері розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Помідори чері на зиму

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма томатів чері;

– 4 зубки часнику;

– 10 грамів петрушка;

– 2 лаврових листки;

– 6 чорних перців горошком.



Для маринаду:

– 1 літра води;

– 2 столові ложки солі кам'яної;

– 50 грамів цукру;

– 40 мілілітрів оцту.

Приготування:

Помідори та петрушку помийте й обсушіть. Помідори проколіть зубочисткою в одному місці. Часник очистьте й наріжте шматочками.

На дно простерилізованих банок покладіть петрушку, часник, лаврові листки та горошини перцю. Зверху щільно викладіть помідори та залийте окропом на 5 хвилин.

Злийте воду з помідорів в каструлю й доведіть до кипіння. Додайте сіль, цукор і перемішайте до розчинення. Влийте оцет і вимкніть вогонь.

Залийте помідори гарячим маринадом, закрийте кришками. Переверніть банки, закутайте рушниками та залиште охолоджуватись.

Смачного!

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