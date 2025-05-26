Банани не лише корисні для здоров'я, але й дуже смачні. Як стиглі, так і перестиглі банани дають можливість для кулінарної творчості, слугуючи ключовими інгредієнтами в різноманітних десертах.

Наприклад, корисні цукерки без цукру та меду. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера Олексія Крючкова. Читайте також Повітряний і надзвичайно смачний: бісквітний рулет зі згущеним молоком за 30 хвилин Корисні цукерки з бананів Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 10 – 12 Інгредієнти:

– 1 банан;

– 5 рисових хлібців;

– какао – на смак; Приготування: Банан розімніть виделкою, додайте какао та перемішайте.

Хлібці перебийте в блендері, додайте в основу і знову перемішайте.

З маси зробіть цукерки та обваляйте в крихті.

Поставте в холодильник, але можете їсти й одразу. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і ці цукерки "Ферреро Роше".