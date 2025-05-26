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26 травня, 14:11
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Без цукру, шоколаду та меду: корисні домашні цукерки – майже як "Зоряне сяйво"

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Рецепт корисних цукерок без цукру і меду з бананів та рисових хлібців.
  • На приготування піде 10 хвилин і всього 3 інгредієнти.

Банани не лише корисні для здоров'я, але й дуже смачні. Як стиглі, так і перестиглі банани дають можливість для кулінарної творчості, слугуючи ключовими інгредієнтами в різноманітних десертах.

Наприклад, корисні цукерки без цукру та меду. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера Олексія Крючкова.

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Корисні цукерки з бананів

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 10 – 12

Інгредієнти:
– 1 банан;
– 5 рисових хлібців;
– какао – на смак;

Приготування:

  1. Банан розімніть виделкою, додайте какао та перемішайте.
     
  2. Хлібці перебийте в блендері, додайте в основу і знову перемішайте.
     
  3. З маси зробіть цукерки та обваляйте в крихті.
     
  4. Поставте в холодильник, але можете їсти й одразу.

Смачного!

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