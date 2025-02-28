Його мусить спробувати кожен: як приготувати ідеальний пляцок "Королівська вишня"

Це більше, ніж просто десерт – він маленьке кулінарне диво, яке сподобається всім ласунам. Такий пляцок вразить гостей і стане улюбленим рецептом на особливі випадки.

Є десерти, які просто смачні. А є ті, що стають легендами. "Королівська вишня" – саме такий пляцок, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб канал Лілії Цвіт. Вишуканий, ніжний, з гармонійним поєднанням шоколаду, маку, горіхів і вишень. Цікаво Такої смакоти ви ще не куштували: готуємо ідеальні шоколадні млинці Рецепт пляцка "Королівська вишня" Час : 3 години

: 3 години Порцій: 12 Інгредієнти:

Шоколадні коржі:

– 6 жовтків;

– 200 грамів цукру;

– 250 грамів маргарину;

– 150 грамів сметани;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 столова ложка оцту;

– 250 грамів борошна;

– 50 грамів какао.

Маковий шар:

– 300 грамів сухого маку;

– 3 яйця;

– 70 грамів цукру;

– 50 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки розпушувача.

Горіховий шар:

– 4 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 200 грамів горіхів.

Білковий шар:

– 6 білків;

– 200 грамів цукру;

– 40 грамів крохмалю;

– 300 грамів вишень.

Крем:

– 300 мілілітрів вишневого сиропу;

– 400 мілілітрів води;

– 2 пудинги (по 40 грамів);

– 50 грамів цукру;

– 400 грамів масла. Приготування: Спочатку готуйте шоколадні коржі. Жовтки збийте з цукром до пишної маси. Додайте маргарин, сметану, погашену оцтом соду та ще раз добре збийте. Вмішайте борошно і какао, замісіть тісто та розділіть його на дві рівні частини. Випікайте у формі, застеленій пергаментом, 35 хвилин при 170 градусах. Тепер приготуйте маковий шар. Мак запарте, перемеліть і змішайте з жовтками, борошном і розпушувачем. Білки збийте з цукром до стійкої пишної маси. Обережно з'єднайте білкову та макову суміші, перемішуючи лопаткою. Для горіхового шару збийте білки з цукром, потім додайте жовтки, борошно і розпушувач, добре перемішайте. Всипте подрібнені горіхи та знову перемішайте. Білковий шар готуйте так: збийте білки до піни, поступово додайте цукор і збивайте до стійкої маси. Вмішайте крохмаль. У форму викладіть маковий шар, потім білковий, посипте вишнями. Додайте горіховий шар і випікайте протягом години при 170 градусах. Для крему 400 мілілітрів вишневого соку перелийте у каструлю, додайте цукор. В окремій ємності змішайте 300 мілілітрів соку з пудингом. Доведіть сік у каструлі до кипіння, влийте суміш із пудингом і варіть до загустіння. Накрийте крем харчовою плівкою впритул і залиште охолоджуватися. Масло збийте та поступово додайте до нього охолоджений пудинг. Збирайте пляцок так: шоколадний корж змастіть кремом, повторіть те саме з тришаровим коржем та другим шоколадним. Завершіть оформлення, хаотично поливаючи розтопленим шоколадом і посипаючи цукровою посипкою. Смачного! Їх полюбили ще наші предки: як приготувати ліниві вареники.