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17 червня, 10:42
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Довершений смак літа: найніжніші корзинки з полуницею – це нереально смачно

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Корзинки з полуницею стануть вашим улюбленим десертом. 
  • Вони дуже прості у приготуванні, а виглядають, наче щойно з кондитерської. 

Десерти з полуницею зараз мають найбільший попит. А ще краще, коли вони приготовані власноруч.

Корзинки з полуницею – це не лише просто, а й неймовірно смачно. Вони виглядають як з вітрини кондитерської, а смакують ще краще, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт корзинок з полуницею 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 400 грамів полуниці;
– сік половини лимона;
– 1 яйце;
– 75 грамів цукру;
–  дрібка солі та ваніліну;
– 60 мілілітрів олії;
– 125 грамів ванільного йогурту;
– 300 грамів борошна;
– 7 грамів розпушувача;
– 1 чайна ложка коричневого цукру;
– дрібка кориці. 

Приготування

  1. Полуницю промийте, обсушіть і розріжте на четвертинки. Збризніть соком лимона, щоб зберегти яскравий колір і підкреслити смак.

  2. У мисці збийте яйця з дрібкою солі, цукром і ваніліном до однорідної консистенції.

  3. Додайте до яєчної суміші рослинну олію та йогурт. Перемішайте усе віничком до гладкої текстури.

  4. Поступово всипайте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть густе тісто вручну.

  5. Розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні, виріжте кружечки та сформуйте з них невеликі кошики.

  6. У центр кожної корзинки викладіть шматочки полуниці, зверху посипте сумішшю цукру та кориці.

  7. Випікайте при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин до рум’яної скоринки.

Смачного!

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