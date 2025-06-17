Довершений смак літа: найніжніші корзинки з полуницею – це нереально смачно

Десерти з полуницею зараз мають найбільший попит. А ще краще, коли вони приготовані власноруч.

Корзинки з полуницею – це не лише просто, а й неймовірно смачно. Вони виглядають як з вітрини кондитерської, а смакують ще краще, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт корзинок з полуницею

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів полуниці;

– сік половини лимона;

– 1 яйце;

– 75 грамів цукру;

– дрібка солі та ваніліну;

– 60 мілілітрів олії;

– 125 грамів ванільного йогурту;

– 300 грамів борошна;

– 7 грамів розпушувача;

– 1 чайна ложка коричневого цукру;

– дрібка кориці.

Приготування:

Полуницю промийте, обсушіть і розріжте на четвертинки. Збризніть соком лимона, щоб зберегти яскравий колір і підкреслити смак. У мисці збийте яйця з дрібкою солі, цукром і ваніліном до однорідної консистенції. Додайте до яєчної суміші рослинну олію та йогурт. Перемішайте усе віничком до гладкої текстури. Поступово всипайте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть густе тісто вручну. Розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні, виріжте кружечки та сформуйте з них невеликі кошики. У центр кожної корзинки викладіть шматочки полуниці, зверху посипте сумішшю цукру та кориці. Випікайте при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин до рум’яної скоринки.

Смачного!

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