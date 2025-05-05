Котлета по-київськи: соковитий рецепт від Кацуріна

Котлета по-київськи – гордість України. Вона відрізняється від традиційних котлет тим, що виготовляється з цілого шматка курячого філе, а не з м'ясного фаршу. А її родзинка – рідка начинка з ароматного масла.

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін поділився рецептом котлети по-київськи, передає 24 Канал. Спробуйте приготувати соковиту страву й ви! Читайте також Хрустка ззовні та м'яка всередині: найкращий рецепт картоплі по-селянськи зі скоринкою Котлета по-київськи – рецепт Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– куряча кістка – за бажанням;

– 2 яйця;

– 0,5 склянки борошна;

– 0,5 склянки сухарів панко;

– 1 літр олії соняшникової для смаження;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– часник – на смак;

– пучок кропу;

– сіль – на смак. Як приготувати котлету по-київськи: дивіться відео Приготування: Для початку підготуйте начинку для майбутньої котлети – вершкове масло з часником, сіллю та кропом перебийте до однорідності.

За допомогою харчової плівки сформуйте ковбаску й помістіть до морозильної камери.

Підготуйте куряче філе і сформуйте котлету – розріжте посередині і розкрийте, як книжку. Відбийте, посоліть, поперчіть.

Закрутіть в м'ясний рулет вершкове масло з відвареною кісткою та сформуйте за допомогою плівки гарну котлету. Перемістіть в морозильну камеру.

Після того, як котлета замерзне, запаніруйте її у борошні, яйці та сухарях панко.

Смажте в дуже гарячій олії до рум'яної скоринки й доведіть до готовності в духовці. Приблизно 15 хвилин, при температурі 180 градусів.

Смажену ніжку, за бажанням, прикрасьте декоративною серветкою та подавайте з гарніром та салатом. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і камамбер фрі, як в McDonald's.