Ідеальний дует не тільки в піст: котлети з цукіні та гречки – мʼясо в них було б зайвим

Ці котлети припадуть до смаку кожному. Вони такі смачні, що ніхто й не збагне, що в них немає ані грама мʼяса!

На прилавках стає все більше овочів, а отже, потрібно користуватися нагодою. Салати – далеко не єдина опція, і 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом, яким поділився портал "На пенсії". Цікаво Легендарна страва українських Карпат: рецепт "залізного" борщу – автентичний рецепт Рецепт котлет з цукіні та гречки Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 200 грамів цукіні;

– 70 грамів вареної гречки;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки пшеничного борошна;

– 5 грамів сухого часнику;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Цукіні натріть на тертці, добре відтисніть сік, що виділився. Додайте до нього варену гречку, яйце та борошно. Приправте сіллю та улюбленими спеціями, перемішайте до однорідної консистенції. З отриманої маси сформуйте котлетки. Обсмажуйте на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки. Подавайте гарячими зі сметаною. Смачного! Перекус – завжди гарна ідея: апетитна намазка з горбуші.