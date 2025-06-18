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18 червня, 22:56
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Ідеальний дует не тільки в піст: котлети з цукіні та гречки – мʼясо в них було б зайвим

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт котлет з цукіні та гречки включає цукіні, варену гречку, яйце, пшеничне борошно, сухий часник, сіль та перець.
  • Ці котлети без м'яса готуються швидко, тому їх можна готувати хоч кожного дня. 

Ці котлети припадуть до смаку кожному. Вони такі смачні, що ніхто й не збагне, що в них немає ані грама мʼяса!

На прилавках стає все більше овочів, а отже, потрібно користуватися нагодою. Салати – далеко не єдина опція, і 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом, яким поділився портал "На пенсії"

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Рецепт котлет з цукіні та гречки 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 200 грамів цукіні;
– 70 грамів вареної гречки;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки пшеничного борошна;
– 5 грамів сухого часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування

  1. Цукіні натріть на тертці, добре відтисніть сік, що виділився.

  2. Додайте до нього варену гречку, яйце та борошно.

  3. Приправте сіллю та улюбленими спеціями, перемішайте до однорідної консистенції.

  4. З отриманої маси сформуйте котлетки.

  5. Обсмажуйте на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.

  6. Подавайте гарячими зі сметаною.

Смачного!

Перекус – завжди гарна ідея: апетитна намазка з горбуші. 