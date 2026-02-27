Котлети з вівсянки за 15 хвилин: рецепт, за цією стравою полюють цілком заслужено

Піст – зовсім не причина відмовлятися від улюблених страв. А якщо правильно підібрати інгредієнти, то задоволення буде не менше!

Ці котлети настільки прості у приготуванні, що їх справді можна готувати ледь не кожного дня. А якщо трішки почаклувати зі спеціями, то можна отримати той самий "мʼясний" присмак, розповідає портал Pysznosci.

Як приготувати пісні вівсяні котлети?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів вівсяних пластівців;

– 200 мілілітрів води;

– 2 цибулини;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 картоплини;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування:

Підготовку почніть із вівсяних пластівців: залийте їх окропом і залиште приблизно на 20 хвилин, щоб вони добре набухли. Тим часом за допомогою блендера подрібніть цибулю та зубчики часнику до стану кашки, а сиру картоплю натріть на тертці з дрібними отворами. У глибокій мисці з’єднайте підготовлену вівсянку з овочевою масою, додайте сіль та мелений чорний перець і ретельно все перемішайте. Змочуючи руки у воді, щоб маса не прилипала до долонь, сформуйте невеликі акуратні котлети. Викладіть заготовки на розігріту сковороду з олією та готуйте на помірному вогні під кришкою. Обсмажуйте з обох боків до появи апетитної золотавої скоринки. Такі котлети виходять дуже ніжними та ситними, попри відсутність м'яса.

Як додати пісним котлетам виразності?

Додавання подрібнених печериць або грибної приправи перетворить ці вівсяні котлети на справжню гастрономічну знахідку з глибоким лісовим ароматом, підказує портал Beszamel.

Якщо ви використовуєте свіжі гриби, їх варто дрібно нарізати та злегка обсмажити з цибулею перед додаванням у вівсяну масу, щоб випарувати зайву вологу та сконцентрувати смак.

Які рецепти варто зберегти?