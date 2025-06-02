Улюблена закуска з 90-х: готуємо "ті самі" крабові палички в сирному клярі

Колись ця закуска була не менш модною, аніж піца чи суші. Її готували на всі випадки життя, адже окрім простоти вона тішить улюбленим смаком.

Кожна господиня памʼятає, як смакують крабові палички у клярі. Так, особливо популярні вони у піст, але ніщо не заважає готувати їх при кожній нагоді та вдосконалювати улюбленим соусом, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Добрі новини". Цікаво Ідеальний початок дня: швидкий сніданок з лаваша на сковороді – це ще краще за омлет Рецепт крабових паличок у сирному клярі Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 2 яйця;

– 50 грамів твердого сиру;

– 4 чайні ложки молока;

– 2 чайні ложки соєвого соусу;

– сіль та перець до смаку;

– борошно;

– панірувальні сухарі;

– олія. Приготування: Почніть із приготування кляру: у глибокій мисці змішайте яйця, молоко та соєвий соус. Додайте улюблені спеції та трохи солі до смаку. Потім всипте натертий сир і поступово введіть просіяне борошно. Перемішуйте, доки маса не стане схожою за консистенцією на густу сметану. На плиті розігрійте сковорідку з рослинною олією. Кожну крабову паличку умочуйте спершу у сирну суміш, а потім обвалюйте в панірувальних сухарях. Обсмажуйте палички з обох боків до появи апетитної золотистої скоринки. Подавайте гарячими, доповнивши улюбленим соусом — така закуска чудово підійде як для повсякденного столу, так і для святкової події. Смачного! Їх готують подвійними порціями: улюблені пиріжки з картоплею та мʼясом.