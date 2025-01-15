Крабовий салат по-новому: такого рецепта цього салату ви ще точно пробували
Крабовий салат – яскрава та ароматна закуска, яка швидко готується, а смакує по-особливому. Такий салатик гарно підходить як для повсякденного столу, так і для святкового.
Існує безліч рецептів салату з крабових паличок, і кожен з них смачний. Сьогодні 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом традиційного салату по-новому.
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Крабовий салат по-новому
- Час: 20 хвилин
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 4 невеликі помідори;
– 130 грамів сиру;
– декілька гілочок кропу;
– майонез – до смаку.
Приготування:
- Палички очистьте та наріжте великими кубиками.
- Подрібніть брусочками помідори та сир.
- Заправте майонезом, посипте дрібно нарізаним кропом. Посоліть, поперчіть і перемішайте.
Але завжди можна додати або прибрати якісь продукти. Наприклад, цей салат точно не зіпсує консервована кукурудза, солодкий перець чи огірки – все залежить від ваших уподобань.
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