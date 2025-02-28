Вийде куди краще, аніж з маслом: універсальний крем для тортів зі згущеним молоком

Секрет будь-якого ідеального торта – у ніжному та смачному кремі. Масло є чудовою основою, однак можна знайти куди кращу опцію.

Вже тривалий час найпростішим смачним кремом для торта вважали суміш вершкового масла та згущеного молока. Але зараз можна приготувати ще густіший варіант, який чудово просочить коржі та бісквіти, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт універсального крему для торта

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів згущеного молока;

– 500 грамів вершкового сиру;

– 70 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Вершковий сир повинен бути охолодженим. Збийте його з цукровою пудрою до однорідної консистенції. Поступово додавайте згущене молоко, продовжуючи збивати до утворення пишної маси. Крем виходить ніжним, повітряним і солодким, з вираженим вершковим смаком, без сирного смаку та кислинки. І найкраще те, що не потрібно мучитися зі збиванням вершків до міцних піків. Завдяки своїй густій текстурі цей крем чудово підійде для прошарку будь-яких тортів, тістечок і капкейків, а також для декорування десертів.

Смачного!

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