Смачно і без клопотів: як зробити освіжаючий крем-суп з огірка

Коли на вулиці спекотно, гарячих страв не дуже хочеться. В таких випадках варто звернутися до рецептів супів, які можна подавати холодними.

Цей суп стане у пригоді кожній господині. На його приготування потрібні найпростіші інгредієнти та мінімум часу, а результат завжди виходить досконалим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". Цікаво Ідеальна сімейна вечеря на літо: "човники" з кабачків з оригінальною начинкою Рецепт крем-супу з огірка Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– 2 зубчики часнику;

– 1 цибуля;

– 800 грамів огірків;

– 1 авокадо;

– 50 грамів петрушки;

– 200 мілілітрів йогурту;

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– 500 мілілітрів овочевого бульйону. Приготування: Цибулю та часник дрібно нарізати й обсмажити на оливковій олії в глибокій сковороді або сотейнику кілька хвилин до м’якості. Влити сік лимона та добре перемішати. Огірки тонко нашаткувати, додати до обсмажених овочів і залити все овочевим бульйоном. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити суп ще приблизно 5 хвилин. Додати м’якоть авокадо та подрібнену петрушку. Збити суп у блендері до однорідної консистенції, після чого додати йогурт і ще раз перемішати. Розлити готову страву по тарілках, за бажанням можна прикрасити. Смачного! Насолода смаком дому: швидке медове печиво з начинкою.