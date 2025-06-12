Цей суп стане у пригоді кожній господині. На його приготування потрібні найпростіші інгредієнти та мінімум часу, а результат завжди виходить досконалим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Ідеальна сімейна вечеря на літо: "човники" з кабачків з оригінальною начинкою

Інгредієнти:

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– 2 зубчики часнику;

– 1 цибуля;

– 800 грамів огірків;

– 1 авокадо;

– 50 грамів петрушки;

– 200 мілілітрів йогурту;

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– 500 мілілітрів овочевого бульйону.

Приготування:

Цибулю та часник дрібно нарізати й обсмажити на оливковій олії в глибокій сковороді або сотейнику кілька хвилин до м’якості. Влити сік лимона та добре перемішати.

Огірки тонко нашаткувати, додати до обсмажених овочів і залити все овочевим бульйоном.

Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити суп ще приблизно 5 хвилин. Додати м’якоть авокадо та подрібнену петрушку.

Збити суп у блендері до однорідної консистенції, після чого додати йогурт і ще раз перемішати.