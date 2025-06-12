Цей суп стане у пригоді кожній господині. На його приготування потрібні найпростіші інгредієнти та мінімум часу, а результат завжди виходить досконалим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт крем-супу з огірка

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 2 зубчики часнику;
– 1 цибуля;
– 800 грамів огірків;
– 1 авокадо;
– 50 грамів петрушки;
– 200 мілілітрів йогурту;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 500 мілілітрів овочевого бульйону.

Приготування:

  1. Цибулю та часник дрібно нарізати й обсмажити на оливковій олії в глибокій сковороді або сотейнику кілька хвилин до м’якості. Влити сік лимона та добре перемішати.

  2. Огірки тонко нашаткувати, додати до обсмажених овочів і залити все овочевим бульйоном.

  3. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити суп ще приблизно 5 хвилин. Додати м’якоть авокадо та подрібнену петрушку.

  4. Збити суп у блендері до однорідної консистенції, після чого додати йогурт і ще раз перемішати.

  5. Розлити готову страву по тарілках, за бажанням можна прикрасити.

Смачного!

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