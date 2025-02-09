Курча у вершково-часниковому соусі: неймовірно смачний рецепт

Курча чкмерулі – грузинська класика, яка не залишить байдужим нікого. Ніжний вершково-часниковий соус доповнює тонкий смак і аромат спецій та трав.

Курочка у вершково-часниковому соусі швидко готується і добре смакує. Як приготувати курча чкмерулі розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Ольги Рябенко.

Читайте також Ароматний і розсипчастий плов з м'ясом: простий рецепт вихідного дня

Курча у вершковому соусі

Час: 1 година

1 година Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 2 курчати;

– сіль, перець – до смаку;

– 50 мілілітрів олії;

– 250 мілілітрів вершків 33%;

– 100 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка сванської солі;

– 2 чайні ложки хмелі-сунелі;

– 8 зубків часнику;

– 1 – 2 столові ложки кінзи (подрібненої).

Як приготувати курча у вершково-часниковому соусі: дивіться відео

Приготування:

Розріжте курчат на маленькі частини (10 частин). Додайте сіль, перець та олію. Змішайте та залиште на 15 хвилин.

У великому сотейнику розігрійте олію. Викладіть курку шкіркою вниз і смажте до рум'яної скоринки (приблизно 7 – 10 хвилин). Переверніть і підрум'яньте з іншого боку та приберіть в сторону.

В сотейник, де смажилось м'ясо, додайте подрібнений або натертий часник. Влийте змішані вершки з водою. Додайте сванську сіль, хмелі-сунелі та подрібнену кінзу.

Викладіть в соус курча. Накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 15 хвилин, доки м'ясо стане м'яким.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте неймовірні котлети "Кордон Блю".