Курча у вершково-часниковому соусі: неймовірно смачний рецепт
Курча чкмерулі – грузинська класика, яка не залишить байдужим нікого. Ніжний вершково-часниковий соус доповнює тонкий смак і аромат спецій та трав.
Курочка у вершково-часниковому соусі швидко готується і добре смакує. Як приготувати курча чкмерулі розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Ольги Рябенко.
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Курча у вершковому соусі
- Час: 1 година
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 2 курчати;
– сіль, перець – до смаку;
– 50 мілілітрів олії;
– 250 мілілітрів вершків 33%;
– 100 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка сванської солі;
– 2 чайні ложки хмелі-сунелі;
– 8 зубків часнику;
– 1 – 2 столові ложки кінзи (подрібненої).
Як приготувати курча у вершково-часниковому соусі: дивіться відео
Приготування:
- Розріжте курчат на маленькі частини (10 частин). Додайте сіль, перець та олію. Змішайте та залиште на 15 хвилин.
- У великому сотейнику розігрійте олію. Викладіть курку шкіркою вниз і смажте до рум'яної скоринки (приблизно 7 – 10 хвилин). Переверніть і підрум'яньте з іншого боку та приберіть в сторону.
- В сотейник, де смажилось м'ясо, додайте подрібнений або натертий часник. Влийте змішані вершки з водою. Додайте сванську сіль, хмелі-сунелі та подрібнену кінзу.
- Викладіть в соус курча. Накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 15 хвилин, доки м'ясо стане м'яким.
Смачного!
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