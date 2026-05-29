Новини Смачно Смачні та прості рецепти На цю курочку неможливо дивитися голодним: подаємо шедевр на сирній подушці
29 травня, 23:45
2

На цю курочку неможливо дивитися голодним: подаємо шедевр на сирній подушці

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Смачно приготувати курочку не так вже й складно. Головне – правильно підібрати смакові акценти та соус.

Головне у приготуванні курочки – зберегти соковитість, але водночас насолодитися золотистою скоринкою. З цим рецептом від yanni.cooking вам точно усе вдасться. 

До речі Найсмачніша квасоля у вашому житті: готуємо за азійським рецептом

Як смачно приготувати курочку в соусі? 

Інгредієнти: 
– куряче філе;
– сіль, перець, паприка;
– 1 чайна ложка крохмалю;
соус: 
– 30 грамів масла;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 2 столові ложки меду;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– чилі;
– лимонний сік. 

Цей рецепт ви збережете: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Спочатку добре обсушіть м’ясо паперовим рушником, щоб під час готування утворилася красива скоринка.
  2. Додайте улюблені спеції та зовсім трохи крохмалю – це зробить поверхню хрусткою і дозволить соусу ідеально покрити кожен шматочок.
  3. Обсмажте курку на дуже гарячій пательні, не чіпаючи її перші кілька хвилин, щоб м'ясо встигло карамелізуватися до темної апетитної скоринки.
  4. Для соусу з'єднайте на пательні вершкове масло, велику кількість подрібненого часнику, мед, соєвий соус і трохи лимонного соку.
  5. Коли соус почне активно пузиритися і блищати, поверніть курку назад у пательню та ретельно прогрійте, щоб вона повністю покрилася густою липкою глазур'ю.